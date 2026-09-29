Teatro Arbostella Salerno: al via la stagione 2026 con record di abbonamenti

Il Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno si prepara a inaugurare la sua diciannovesima stagione teatrale. La risposta del pubblico è stata immediata, con il record di abbonamenti della passata stagione che è stato ufficialmente superato. Questo risultato conferma il legame profondo tra la cittadinanza e lo spazio culturale di viale Verdi, diretto artisticamente da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo.

Un cartellone ricco tra tradizione e modernità

La nuova programmazione unisce i grandi classici e i testi contemporanei. L’obiettivo della direzione è offrire una comicità di qualità che sappia far sorridere ma offra anche spunti di riflessione. Il successo delle recenti attività estive e la forte partecipazione ai laboratori teatrali per bambini e adulti testimoniano la vivacità culturale della struttura salernitana.

Il debutto con Madama quatte solde

A inaugurare il cartellone sarà Sasà Palumbo insieme alla Compagnia Comica Partenopea. La compagnia porterà in scena “Madama quatte solde”, un classico della tradizione teatrale napoletana scritto da Gaetano Di Maio e Nino Masiello. Ambientata nella Napoli degli anni Cinquanta, la commedia racconta la storia di una donna di umili origini che, per proteggere l’onore della famiglia, inventa un passato legato a un reduce di guerra. La trama si sviluppa tra inganni e ambizioni sociali, portando la protagonista a trasferirsi in una zona aristocratica e a cercare legami con una famiglia nobile decaduta. L’equilibrio si spezza con il ritorno inaspettato del vero padre dei suoi figli, dando vita a una girandola di equivoci che condurrà il pubblico verso un finale capace di unire ilarità e commozione.

La regia dello spettacolo inaugurale è firmata dallo stesso Sasà Palumbo, affiancato da un ampio e affiatato cast di attori. Gli appuntamenti con la prima rappresentazione della stagione si terranno nei weekend del 3, 4, 10, 11, 17 e 18 ottobre 2026. Gli spettacoli si svolgeranno il sabato alle ore 20.45 e la domenica alle ore 19.15. I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro, con la tariffa ridotta fissata a 13 euro.