“Camminata per la solidarietà”: a Salerno torna la Fitwalking for AIL

Camminare insieme per aiutare concretamente. Domenica 4 ottobre torna a Salerno la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per sostenere l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e alle loro famiglie, giunta ormai alla sua decima edizione.

Il percorso di 4 km nel cuore di Salerno

L’appuntamento è in Piazza della Libertà, alle ore 9.00, da dove prenderà il via una passeggiata di circa 4 chilometri, aperta a tutti, che attraverserà la città: dal centro storico a Corso Vittorio Emanuele, passando per Piazza Portanova, via Mercanti, la Stazione Marittima, via dei Principati e il Lungomare.

Un’iniziativa nazionale di solidarietà e benessere

La Fitwalking for AIL coinvolge quest’anno 40 città italiane e si conferma un appuntamento capace di unire solidarietà, movimento e sensibilizzazione. Per i pazienti e gli ex pazienti ematologici rappresenta anche un’importante occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, praticando attività fisica in un contesto di condivisione e partecipazione.

La grande novità di questa edizione, annunciata con soddisfazione dalla presidente di AIL Salerno, Elvira Tulimieri, è la scelta di Salerno, insieme a Torino, come “villaggio sponsor” della Fitwalking for AIL. Un riconoscimento significativo per l’attività che la sezione “Marco Tulimieri” di AIL Salerno porta avanti quotidianamente sul territorio e all’interno dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno e del presidio ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani.

In occasione della manifestazione, Salerno ospiterà il servizio di “check-up virtuoso”, uno screening sanitario gratuito disponibile per tutta la durata dell’evento. Un’opportunità preziosa per i cittadini e, al tempo stesso, un modo per rafforzare un messaggio che AIL promuove da sempre: l’importanza della prevenzione, dell’attenzione alla salute, del benessere e dell’adozione di corretti stili di vita.

Come partecipare e sostenere le attività di AIL

L’invito è rivolto a tutta la città per camminare insieme “verso nuovi traguardi”. Il contributo minimo di partecipazione è di 10 euro per ciascun maggiorenne, mentre i minorenni possono partecipare gratuitamente. La quota raccolta contribuirà interamente a sostenere le attività di AIL a favore dei pazienti con malattie del sangue e delle loro famiglie.