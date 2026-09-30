Salerno Linate con ITA Airways: la nuova rotta per la chiusura di Napoli

La chiusura temporanea dello scalo di Napoli Capodichino per interventi di ammodernamento e riqualificazione comporterà il dirottamento di una quota rilevante del traffico aereo verso l’aeroporto di Salerno. Questa transizione rappresenta una sfida logistica complessa ma apre al contempo scenari di crescita strategica per l’infrastruttura salernitana, chiamata a dimostrare efficienza operativa e standard elevati di accoglienza per gestire i nuovi flussi di passeggeri.

Il confronto con Confindustria Salerno e Ita Airways

In questo contesto di profondo cambiamento per la mobilità regionale si inserisce l’incontro convocato per lunedì 5 ottobre alle ore 17.00. Il Consiglio Generale di Confindustria Salerno si riunirà in forma allargata a tutti i soci per un confronto diretto con i referenti di ITA Airways. Al centro dell’ordine del giorno ci sarà la presentazione ufficiale della nuova rotta tra lo scalo di Salerno Costa d’Amalfi e Milano Linate.

La nuova rotta Salerno – Milano Linate

Il collegamento aereo prevede dieci frequenze settimanali e nasce proprio come risposta operativa alla temporanea inattività di Capodichino. Questa nuova tratta rafforza in modo significativo la posizione dell’aeroporto salernitano all’interno del network dei trasporti nazionale, offrendo a professionisti e viaggiatori un’alternativa concreta e strategica per i collegamenti con il nord Italia.

Una prova cruciale per il futuro del territorio

A pochi mesi dall’avvio dei voli commerciali, la struttura si trova ad affrontare un banco di prova decisivo per il proprio posizionamento di mercato. La capacità di gestire questa fase emergenziale senza criticità permetterà all’aeroporto di Salerno di certificare la propria centralità infrastrutturale e di trasformare una contingenza temporanea in un motore stabile di sviluppo economico per l’intero territorio.