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Monitoraggio aria nel porto di Salerno: al via i controlli ARPAC

L'ARPAC avvia il monitoraggio della qualità dell'aria nel porto di Salerno con un laboratorio mobile per analizzare l'impatto delle emissioni navali.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Porto di Salerno

Un laboratorio mobile dell’ARPAC è stato installato all’interno dell’area portuale di Salerno per monitorare la qualità dell’aria e valutare l’impatto delle emissioni navali sulla salute dei cittadini e dei lavoratori. L’iniziativa punta a raccogliere dati scientifici dettagliati in un nodo strategico per l’economia locale che si trova a stretto contatto con il tessuto urbano.

Monitoraggio degli inquinanti atmosferici

La strumentazione tecnica posizionata nell’area dello scalo rileva costantemente le concentrazioni dei principali inquinanti presenti nell’atmosfera. Tra gli elementi attenzionati figurano gli ossidi di azoto, l’ozono, il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene e le polveri sottili, incluse le frazioni PM10 e PM2,5. Le informazioni raccolte consentono di definire un quadro ambientale approfondito per tutelare l’ecosistema cittadino e la vivibilità delle zone circostanti.

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Le dichiarazioni istituzionali sulla sostenibilità

L’avvio delle attività di controllo vede il coinvolgimento diretto delle istituzioni regionali per coniugare le esigenze produttive con la salvaguardia della salute pubblica.

«Il porto di Salerno è un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio, ma le attività portuali devono essere accompagnate da un’attenta tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Abbiamo voluto rafforzare il monitoraggio della qualità dell’aria, con particolare attenzione alle emissioni delle navi, per garantire alle cittadine e ai cittadini di Salerno maggiore conoscenza delle condizioni ambientali», ha dichiarato l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro.

L’esponente della giunta ha inoltre sottolineato l’importanza di programmare interventi basati su evidenze scientifiche certe.

«La prevenzione deve guidare le nostre politiche ambientali. Disporre di dati scientifici attendibili significa poter individuare eventuali criticità e programmare interventi mirati. Lo sviluppo portuale e sostenibilità ambientale devono procedere insieme, attraverso la collaborazione tra istituzioni, enti di controllo e comunità locali», ha aggiunto Pecoraro.

Tempistiche di pubblicazione dei dati

I primi riscontri tecnici relativi al periodo compreso tra il 24 e il 28 settembre saranno resi pubblici sul portale istituzionale dell’ARPAC non appena si concluderanno le procedure di validazione dei dati. La pubblicazione periodica risponde alla necessità di assicurare trasparenza e informazione costante alla comunità.

«Il nostro impegno è garantire trasparenza, prevenzione e un controllo ambientale costante. Le cittadine e i cittadini, le lavoratrici e i lavoratori di Salerno hanno diritto a conoscere la qualità dell’aria che respirano e a vivere e lavorare in un territorio in cui sviluppo economico e tutela della salute siano obiettivi condivisi», ha concluso l’assessora.

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