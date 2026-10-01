Wizz Air sbarca a Salerno nel 2027: tre nuove rotte internazionali

Wizz Air sbarca ufficialmente all’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, inaugurando a partire dal 6 giugno 2027 tre nuove rotte internazionali verso Budapest, Tirana e Varsavia. L’operativo prevede collegamenti tre volte a settimana per l’Albania e frequenze bisettimanali per Ungheria e Polonia, operati con moderni velivoli Airbus A321neo. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che unisce lo scalo salernitano all’Aeroporto Internazionale di Napoli, creando un sistema aeroportuale regionale integrato per rispondere alla crescente domanda turistica e di mobilità nel Mezzogiorno.

L’arrivo di Wizz Air nello scalo salernitano

La compagnia aerea low-cost amplia la propria presenza in Campania con l’attivazione dei voli da Salerno a partire dal 6 giugno 2027. I passeggeri possono già acquistare i biglietti sui canali ufficiali del vettore, beneficiando di tariffe di lancio competitive. Il collegamento per Tirana sarà attivo il mercoledì, il giovedì e la domenica. Le rotte per Budapest e Varsavia avranno invece una cadenza bisettimanale, programmata ogni mercoledì e domenica. Tutti i collegamenti saranno effettuati utilizzando aeromobili Airbus A321neo, una flotta di ultima generazione progettata per garantire elevata efficienza operativa e un impatto ambientale ridotto.

Un unico polo aeroportuale tra Napoli e Salerno

L’integrazione dello scalo di Salerno nel network della compagnia non riduce la storica operatività sull’Aeroporto Internazionale di Napoli, ma punta a creare una rete coordinata per l’intero territorio regionale. «La Campania occupa un ruolo centrale nella nostra strategia di crescita in Italia», ha dichiarato il ceo di Wizz Air, József Váradi, sottolineando come Napoli e Salerno costituiscano due componenti complementari all’interno di un unico polo strategico. Questa sinergia mira a facilitare gli spostamenti verso le eccellenze turistiche locali, collegando direttamente le Costiere Amalfitana e Cilentana con i principali hub europei.

Il piano di potenziamento e i nuovi voli a Napoli

Il rafforzamento della presenza in Campania si riflette anche nei dati registrati a Napoli, dove la capacità operativa ha segnato un incremento del 62% su base annua, con un picco del 133,6% nella stagione estiva 2026 rispetto all’anno precedente. A partire da marzo 2027, l’aeroporto di Capodichino ospiterà un quarto Airbus A321neo basato nello scalo, introducendo circa 500mila posti aggiuntivi all’anno e quattro nuove rotte dirette a Palermo, Genova, Nizza e Basilea. Con questo piano di sviluppo, il vettore intende sostenere sia i flussi turistici internazionali sia la mobilità dei residenti campani.