Aeroporto di Salerno, i dati di luglio 2026: calano i passeggeri ma crescono i voli nazionali

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi registra una contrazione dei flussi di traffico nel mese di luglio 2026. Secondo I dati ufficiali diffusi da Assoaeroporti, lo scalo ha totalizzato 35.320 passeggeri complessivi, segnando un calo del 31% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nonostante il decremento dei viaggiatori, l’attività operativa complessiva ha mostrato una lieve tenuta, con 1.084 movimenti totali tra arrivi e partenze, pari a una crescita dell’1,9%.

Il quadro analitico evidenzia dinamiche divergenti tra le rotte domestiche e quelle internazionali, delineando un trend che incide anche sui dati consolidati dei primi sette mesi dell’anno.

Aviazione commerciale: flessione globale ma spinta dai voli nazionali

L’aviazione commerciale ha rappresentato la quota maggioritaria del traffico mensile, con 32.931 passeggeri (-32,5%) e 295 movimenti (-10,1%). Il load factor (LF), ovvero l’indice di riempimento dei voli commerciali considerando i posti messi in vendita sia per i collegamenti di linea sia per i charter (49.178 posti totali offerti), si è attestato al 66,96%, con una media di 112 passeggeri per volo.

All’interno del comparto commerciale si nota una marcata differenza di prestazione tra il mercato interno e quello estero:

Voli nazionali: Si registra un incremento significativo, con 14.706 passeggeri totali (+59,30%) e 138 movimenti (+150,9%). La media passeggeri per volo è stata di 106,6 unità, a fronte di un load factor del 66% su un’offerta complessiva di 22.226 posti.

Si registra un incremento significativo, con 14.706 passeggeri totali (+59,30%) e 138 movimenti (+150,9%). La media passeggeri per volo è stata di 106,6 unità, a fronte di un load factor del 66% su un’offerta complessiva di 22.226 posti. Voli internazionali: Il segmento ha subito una flessione del 59,30%, attestandosi a 18.225 passeggeri e 157 movimenti (-42,5%). L’offerta di posti è stata pari a 26.952 unità, generando un load factor medio del 67,6% e una media di 116 viaggiatori per volo.

Nel dettaglio del traffico estero, le rotte all’interno dell’Unione Europea hanno raccolto 15.076 passeggeri (-42,10%) su 139 movimenti, con un load factor del 64% e 108,5 passeggeri medi per volo. Al contrario, i collegamenti extra-UE, pur rappresentando un volume inferiore (3.149 passeggeri su 18 movimenti), hanno raggiunto le prestazioni di riempimento più elevate dello scalo: un load factor del 92% (su 3.418 posti offerti) e una media di 174,95 passeggeri per aeromobile.

Stabilità per l’aviazione generale e proiezioni per la fine del 2026

L’aviazione generale ha mantenuto un andamento positivo e stabile. Nel corso di luglio sono stati rilevati 2.389 passeggeri, con una crescita dell’1% rispetto a luglio 2025, mentre i movimenti totali sono saliti a 1.084 (+5,8%).

Analizzando il periodo compreso tra gennaio e luglio 2026, lo scalo salernitano ha movimentato complessivamente 129.647 passeggeri, registrando una diminuzione del 42,9% rispetto ai primi sette mesi del 2025. I movimenti totali da inizio anno si attestano a 3.479 (-10,7%).

Sulla base dei consuntivi registrati nei primi sette mesi, la media mensile dell’anno 2026 è attualmente pari a 18.521 passeggeri e 497 movimenti. Applicando tali medie sui dodici mesi, le proiezioni stimate per la fine del 2026 indicano un traffico complessivo annuo di circa 222.252 passeggeri e 5.964 movimenti aeromobili.