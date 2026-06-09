Adele Amoruso sindaco di Campagna: prima donna nella storia del Comune, ecco la composizione del Consiglio comunale

Adele Amoruso è stata eletta sindaco di Campagna con il 51,55% dei consensi, superando lo sfidante Livio Moscato, che si è attestato al 48,45%. Una vittoria arrivata per pochissimi voti di distacco che segna una svolta storica: con questo successo, Amoruso diventa la prima donna a ricoprire la carica di primo cittadino nella storia del Comune.
La nuova composizione del Consiglio Comunale
A sostegno della nuova amministrazione Amoruso ci sarà una maggioranza di 10 consiglieri. Ecco come si strutturerà l’aula tra maggioranza e opposizione:
Maggioranza (Coalizione Adele Amoruso)
- Insieme per Campagna (4 seggi): Lelio Tommasiello, Liberato Naimoli, Angelo Caloia, Anna Stefania Cardiello.
- Esperienza e Futuro (2 seggi): Raffaele Naimoli, Enrica Nigro.
- Campagna 2.0 (2 seggi): Giulio Del Giudice, Rita Stabile.
- Campagna Futura (1 seggio): Armando Aiello.
- Generazione Domani (1 seggio): Marianna Stabile.
Minoranza e Opposizione
- Coalizione Livio Moscato: Oltre al candidato sindaco non eletto Livio Moscato, la sua coalizione ottiene due seggi, occupati da Gerardo Perruso e Maria Santoro.
- Coalizione Pierfrancesco D’Ambrosio: Tra i banchi dell’opposizione siederà anche il terzo candidato sindaco, Pierfrancesco D’Ambrosio, che entra in Assise accompagnato da due consiglieri della sua lista: Remo Cubicciotti e Anna Rita Leonardi Lembo.