Piana del Sele

Adele Amoruso sindaco di Campagna: prima donna nella storia del Comune, ecco la composizione del Consiglio comunale

Adele Amoruso vince le elezioni a Campagna con il 51,55% dei voti contro Livio Moscato. Ecco la composizione ufficiale del nuovo Consiglio Comunale

Antonio Elia

Adele Amoruso è stata eletta sindaco di Campagna con il 51,55% dei consensi, superando lo sfidante Livio Moscato, che si è attestato al 48,45%. Una vittoria arrivata per pochissimi voti di distacco che segna una svolta storica: con questo successo, Amoruso diventa la prima donna a ricoprire la carica di primo cittadino nella storia del Comune.

La nuova composizione del Consiglio Comunale

A sostegno della nuova amministrazione Amoruso ci sarà una maggioranza di 10 consiglieri. Ecco come si strutturerà l’aula tra maggioranza e opposizione:

Maggioranza (Coalizione Adele Amoruso)

  • Insieme per Campagna (4 seggi): Lelio Tommasiello, Liberato Naimoli, Angelo Caloia, Anna Stefania Cardiello.
  • Esperienza e Futuro (2 seggi): Raffaele Naimoli, Enrica Nigro.
  • Campagna 2.0 (2 seggi): Giulio Del Giudice, Rita Stabile.
  • Campagna Futura (1 seggio): Armando Aiello.
  • Generazione Domani (1 seggio): Marianna Stabile.

Minoranza e Opposizione

  • Coalizione Livio Moscato: Oltre al candidato sindaco non eletto Livio Moscato, la sua coalizione ottiene due seggi, occupati da Gerardo Perruso e Maria Santoro.
  • Coalizione Pierfrancesco D’Ambrosio: Tra i banchi dell’opposizione siederà anche il terzo candidato sindaco, Pierfrancesco D’Ambrosio, che entra in Assise accompagnato da due consiglieri della sua lista: Remo Cubicciotti e Anna Rita Leonardi Lembo.
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