Ad Atena prende il via la Winter School del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II sull’impresa culturale

Prende il via la “Winter School 2026 Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti”, organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli (DIARC), nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” del Comune di Atena Lucana.

Le attività in programma

La Winter School avrà inizio mercoledì 04/02/2026 e si concluderà domenica 08/02/2026. Le attività si terranno nel centro storico di Atena Lucana, presso l’edificio della Schifa. Le attività sono a numero chiuso con l’ammissione di 20 partecipanti. È prevista la possibilità di essere uditori per i seminari mattutini.

La Winter School si inserisce nell’ambito del progetto Archivio Atena con l’obiettivo di promuovere un’esperienza di formazione teorica e pratica sul tema dell’impresa culturale fondata sui valori e sulle risorse territoriali. Il programma combina moduli metodologici e operativi, proponendo esplorazioni del territorio, confronti con casi di studio e laboratori di co-progettazione guidati da docenti ed esperti.

Il programma

Mercoledì 4 Febbraio| Accoglienza

14:00-14:30 Check-in

14:30 Saluti istituzionali

Luigi Vertucci, sindaco di Atena Lucana –

Maria Cerreta – UniNa, coordinamento scientifico della Winter School, DiARC – UniNa

14:45 Presentazione progetto Archivio Atena

Alessandro Imbriaco, direzione artistica e coordinamento del progetto Archivio Atena e Benedetta Cestelli Guidi, coordinamento della didattica Archivio Atena

15:00 Seminario: “Per un welfare socio-ecologico nelle aree interne. Focus sul Vallo di Diano”, a cura di Paolo Landri – CNR

15:45 Seminario: “Le cooperative di comunità. Il caso studio di “Viso a Viso” di Ostana a cura di Laura Cantarella.

17:00 Laboratorio: Mappatura delle risorse del team, a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Sabina Sacco – Caterina Loffredo

Giovedì 5 Febbraio | Sfide

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Introduzione: Territori e valori, Maria Cerreta e Giuliano Poli – UniNa

10:15 Seminario: “L’analisi del territorio come strumento per la progettazione partecipata”, a cura di Anna Maria Zaccaria – UniNa

12:15 Caso studio: Impresa culturale e turismo musicale, Alessia Naldini. Il caso studio di Butik Impresa Sociale

13:00 Pausa pranzo ed esplorazione

15:00-18:30 Laboratorio: Identificazione delle sfide, a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Benedetta Grieco, Ludovica La Rocca, Giuliano Poli

Venerdì 6 Febbraio| Visione

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Seminario: “Progettazione culturale delle aree interne”, Alessandra Zagli – Lama Cooperativa Impresa Sociale*

Caso studio: La Londa School of Economics di Firenze*

13:00 Pausa Pranzo

14:30-18:30 Laboratorio: Progettazione di scenari possibili, a cura di Blam riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Caterina Loffredo, Piero Zizzania

Sabato 7 Febbraio | Sostenibilità e Governance

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Seminario:“Nuove economie di comunità”, Francesco Izzo – UniNa

11:00 Seminario: “Modelli e strumenti di governance per l’innovazione sociale”, a cura di Flaviano Zandonai – CGM

13:00 Pausa pranzo

15:00-18:30 Laboratorio: Strategie di sostenibilità, a cura di Blam | riservato alle persone iscritte alla Winter School

Discussant: Ludovica La Rocca, Giuseppe Ciciriello

Domenica 8 Febbraio| Presentazione del Pitch

9:30-10:00 Check-in e coffee corner

10:00 Laboratorio: Verso il Pitch finale, a cura di Blam

13:00 Pausa Pranzo

16:00 Presentazione dei Pitch alla comunità con la partecipazione di Camillo Catarozzo – presidente di BCC, Amabile Guzzo – delegato terzo settore di BCC, Mariangela Contursi – SPICI s.r.l. e co-fondatrice di Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Alex Giordano Unina_Rural Hack

Discussant: Benedetta Cestelli Guidi, Alessandro Imbriaco, Martina Alessandrini Archivio Atena, Luigi Vertucci – sindaco di Atena Lucana, Vincenzo Bruno – vicesindaco di Atena Lucana.