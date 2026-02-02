Ad Agropoli per San Valentino torna il Borgo d’Oro degli Innamorati

Nei giorni 13 e 14 febbraio, in occasione della festa più romantica dell’anno, San Valentino, il centro storico di Agropoli si trasforma nel “Borgo d’Oro degli Innamorati”, diventando uno scenario d’eccezione pensato per far vivere a coppie e visitatori un fine settimana all’insegna dell’amore, della bellezza e dell’atmosfera senza tempo del borgo antico.

La proposta

L’Amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su impulso dell’assessore al Turismo e agli Eventi Roberto Apicella, propone anche quest’anno una passeggiata romantica con un percorso gratuito arricchito da musica, spettacoli e installazioni tematiche, pensato per coinvolgere e accompagnare il pubblico in un’esperienza immersiva ed emozionale.

Il centro storico, adagiato su una suggestiva rupe a picco sul mare, si veste di romanticismo a partire dagli Scaloni Ennio Balbo, attraversando la porta d’ingresso, Piazza Madonna di Costantinopoli e i caratteristici vicoli, trasformati in un percorso illuminato e decorato a tema. Tornano anche alcuni dei luoghi più amati dal pubblico, come la Panchina dell’Amore e l’iconico Tunnel dell’Amore, diventati negli anni simboli dell’iniziativa.

Il programma

La manifestazione avrà inizio venerdì 13 febbraio alle ore 16.00 con l’inaugurazione ufficiale, accompagnata da spettacoli di danza. A seguire, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in Piazza Madonna di Costantinopoli, è previsto l’intrattenimento musicale a cura del Valentina Montone Duo. Sempre nella giornata del 13 febbraio, alle ore 17.00, presso la Biblioteca “Costabile Cilento”, si svolgerà il laboratorio “Quando nasce un amore”, un momento di approfondimento e partecipazione dedicato al tema dei sentimenti e delle relazioni.

Nel corso di entrambe le giornate, 13 e 14 febbraio, in Via Piave, saranno attivi i mercatini artigianali, aperti al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con la presenza di espositori locali e creazioni artigianali. L’iniziativa prevede inoltre la mostra pittorica itinerante “Amore a prima vista”, a cura dell’Associazione Akropolis Arte Il Faro, ospitata presso le attività commerciali aderenti. Durante l’evento saranno allestiti diversi spazi tematici e punti fotografici dedicati ai visitatori come l’Heart Point in Piazza Vittorio Veneto e la Panchina degli Innamorati in Piazzetta V. Bachelet. La manifestazione si concluderà sabato 14 febbraio alle ore 18.00 con il concerto live della Stilnovo Band in Piazza Vittorio Veneto.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «La manifestazione si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del centro storico già avviato dall’Amministrazione, con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici, sostenere le attività commerciali e ricettive e rafforzare l’attrattività del territorio anche nei periodi di bassa stagione, promuovendo una fruizione culturale e turistica continuativa e sostenibile».

L’assessore con deleghe al Turismo e agli Eventi, Roberto Apicella aggiunge: «Il “Borgo d’Oro degli Innamorati” rappresenta un’occasione unica per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che mette al centro la bellezza del territorio, scelto già come luogo del cuore da tante coppie e wedding destination per i suoi scorci panoramici e le tante attività ricettive di pregio».