Il Ministero della Salute ha bandito 12 incarichi per il ruolo di medico fiduciario per l’assistenza sanitaria e medico legale per il personale navigante, marittimo e dell’aviazione, per la regione Campania. Uno di questi bandi riguarda il comune di Agropoli che per la prima volta avrà a disposizione questa figura. A ricoprire l’incarico sarà il dottor Vincenzo Crispino, medico legale e medico del lavoro. Si tratta di una novità significativa per Agropoli visto che questa figura è presente solamente a Salerno ed è assente in tutta la Basilicata.

Di cosa si occuperà il dottore Crispino?

Il medico fiduciario per l’assistenza sanitaria e medico legale per il personale navigante e dell’aviazione è comunemente noto come “Medico della cassa marittima”. Si tratta di una figura poco nota ai più, Ad Agropoli arriva il medico della cassa marittima Questi ultimi, infatti, non si servono del medico di base come gli altri cittadini, ma per si recano da questo specifico medico, sia per le ricette mediche che per i certificati di malattia. Attualmente nella provincia di Salerno sono all’incirca quindicimila i membri del personale navigante, ai quali vanno aggiunti quelli dell’aviazione. Finora i marittimi sono stati costretti a recarsi a Salerno per usufruire dei normali servizi medici.

Le dichiarazioni

Questa mattina il dottore Crispino ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai nostri microfoni: “Sarò il responsabile del servizio. Sono felice perché potrò offrire un servizio che mancava su un territorio che vede molte persone impiegate nel settore“. “Ieri si è diffusa la notizia del mio insediamento e già mi hanno contattato telefonicamente cinque persone per usufruire del servizio“, ha chiosato il dottore.

il servizio è completamente gratuito.