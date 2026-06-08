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Ad Agropoli accese le nuove luminarie in via Filippo Patella: ma è subito polemica

Nuove luci in via Patella ad Agropoli per la movida. Il sindaco Mutalipassi è soddisfatto, ma i commercianti del centro protestano: "Zone al buio".

Serena Vitolo

Sono state accese nel weekend le nuove luminarie in via Filippo Patella, ad Agropoli. Catene luminose chieste dalle attività della zona, divenuta punto di riferimento per gastronomia e movida, vanno ad abbellire ulteriormente la strada che collega il centro cittadino con la città vecchia. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Mutalipassi.

La scelta di installare le luminarie, però, non ha mancato di destare polemiche tra i commercianti di altre zone di Agropoli.

La protesta dei commercianti: «Serve maggiore attenzione anche alle altre aree»

Qualcuno chiede maggiore attenzione anche alle altre aree del centro, a partire da corso Garibaldi e piazza Vittorio Veneto.

Qui, in particolare, già da mesi era stata chiesta una modifica dell’illuminazione pubblica, considerata la scarsa luminosità delle luci a led installate negli ultimi anni.

La risposta del sindaco e i prossimi interventi

Il primo cittadino ha assicurato nuovi interventi che per ora, però, saranno limitati a via Mazzini.

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