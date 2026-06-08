Ad Agropoli accese le nuove luminarie in via Filippo Patella: ma è subito polemica

Sono state accese nel weekend le nuove luminarie in via Filippo Patella, ad Agropoli. Catene luminose chieste dalle attività della zona, divenuta punto di riferimento per gastronomia e movida, vanno ad abbellire ulteriormente la strada che collega il centro cittadino con la città vecchia. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Roberto Mutalipassi.

La scelta di installare le luminarie, però, non ha mancato di destare polemiche tra i commercianti di altre zone di Agropoli.

La protesta dei commercianti: «Serve maggiore attenzione anche alle altre aree»

Qualcuno chiede maggiore attenzione anche alle altre aree del centro, a partire da corso Garibaldi e piazza Vittorio Veneto.

Qui, in particolare, già da mesi era stata chiesta una modifica dell’illuminazione pubblica, considerata la scarsa luminosità delle luci a led installate negli ultimi anni.

La risposta del sindaco e i prossimi interventi

Il primo cittadino ha assicurato nuovi interventi che per ora, però, saranno limitati a via Mazzini.