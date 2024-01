Accadde oggi, notizie, curiosità e avvenimenti del 7 gennaio | Ecco l’Almanacco

Pronti per scoprire gli avvenimenti del giorno? Scopriamo l’almanacco del 7 gennaio 2024, tra accadimenti storici, notizie, curiosità, compleanni vip e Santi del giorno.

Avvenimenti religiosi del 7 gennaio

Battesimo di Gesù: Gesù Cristo giunto all’età di trent’anni, prima di andare nel deserto a passare quaranta giorni e quaranta notti continue in perfetto digiuno, si recò alla riva del fiume Giordano, ove si trovava S. Giovanni Battista, e là si fece da lui battezzare.

S. Giovanni Battista stava alla riva del fiume Giordano a predicare la penitenza al popolo, a battezzarlo in segno di tal penitenza, e così a disporlo alla venuta del Messia, che era Gesù Cristo istesso.

Accadimenti storici del 7 gennaio

Il 7 gennaio è anche una data interessante dal punto di vista storico. Nel 1610, Galileo Galilei osservò per la prima volta i satelliti di Giove attraverso un telescopio, contribuendo in modo significativo alla comprensione dell’universo. Nel 1785, Jean-Pierre Blanchard e John Jeffries compirono la prima traversata in mongolfiera sopra la Manica, un evento che segnò un passo importante nella storia dell’aviazione.

Curiosità del 7 gennaio

Curiosità affascinanti caratterizzano il 7 gennaio. In questo giorno, nel 1927, nasceva il grande scrittore e poeta italiano Italo Calvino, autore di opere come “Il sentiero dei nidi di ragno” e “Le città invisibili”. Il 7 gennaio è anche il compleanno del noto attore britannico Nicolas Cage, vincitore di un Premio Oscar per il suo ruolo in “Via da Las Vegas”.

Celebrità nate il 7 gennaio

Oltre a Nicolas Cage, altre celebrità hanno il privilegio di festeggiare il loro compleanno il 7 gennaio. Tra di esse, si annoverano l’attrice statunitense Katie Couric, il cantante inglese David Caroll, e il regista messicano Alejandro González Iñárritu, vincitore di numerosi premi, tra cui diversi Premi Oscar per i suoi capolavori cinematografici.