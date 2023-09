Accadde oggi, notizie, curiosità e accadimenti storici | Ecco l’Almanacco del 25 settembre 2023

1896 – nasceva Sandro Pertini: Nel cuore degli italiani resta il “presidente più amato di sempre”, protagonista sul campo di quasi settant’anni di storia nazionale, dalla Prima guerra mondiale alla fine degli “anni di piombo”, e personalità tra le più autorevoli e integerrime sul piano politico.

Sante Aurelia e Neomisia (Martiri)

San Cleofa (Discepolo di Gesù)

Etimologia: Aurelia, Variante femminile di Aurelio: deriva dal latino Aurelius (famoso grazie all’imperatore Marco Aurelio), legato all’antico sabino Ausel, nome di una divinità che venne venerata dagli etruschi come dio del sole. Si attribuisce pertanto a questo nome il significato di “splendente”.

Proverbio del giorno:

E’ più la spesa che l’impresa.

Aforisma del giorno:

Sono i nostri peccati e i nostri vizi a fornire materia di giusto dolore e di profonda compunzione; peccato e vizi dai quali siamo così avvolti e schiacciati che raramente riusciamo a guardare alle cose celesti. Se il nostro pensiero andasse frequentemente alla morte, più che alla lunghezza della vita, senza dubbio ci emenderemmo con maggior fervore. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

1976 – Nascono gli U2: Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a metter su una band, affigge un volantino nella bacheca della “Mount Temple Comprehensive School”, l’unica scuola non confessionale di Dublino. All’appello rispondono in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback.

Sei nato oggi? La tua bontà e gentilezza non sempre vengono compensate dalla fortuna e qualche volta devi affrontare situazioni difficili. Non scoraggiarti: grazie alla tua onestà e all’affetto dei tuoi cari, riuscirai a superare le difficoltà e a raggiungere serenità e armonia sia nel lavoro che negli affetti.

Celebrità nate in questo giorno:

1944 – Michael Douglas Figlio d’arte (il padre è il celebre Kirk Douglas), Michael è nato a New Brunswick, nello stato del New Jersey, ed è una delle star più ricercate dell’universo hollywoodiano.

1955 – Zucchero Il vero nome è Adelmo Fornaciari ma la sua maestra delle elementari lo chiamava “Zucchero” e da allora il soprannome non l’ha più lasciato. Nato a Roncocesi.

1968 – Will Smith: Nato a Filadelfia, in Pennsylvania, è tra gli attori più amati dai giovani, anche per via dei personaggi che ha interpretato in TV e al cinema. Il rap è la sua prima passione.

1980 – Elio Germano: Attore tra i più dotati e versatili della nuova generazione, è nato a Roma ma la sua famiglia è di origini molisane (Duronia, provincia di Campobasso).

1969 – Catherine Zeta-Jones: Nata a Swansea, nel Galles meridionale, è a ragione inserita tra le attrici più sexy di Hollywood e tra le donne più belle del mondo. Da adolescente intraprende la carriera di ballerina e prende parte a numerosi musical, grazie ai quali diventa molto popolare a Londra. Dalla danza fa una breve tappa nel mondo della musica, con il singolo “For all Time”, prima di approdare sul grande schermo in Francia.