Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti storici e Santi del 21 gennaio. Ecco l’Almanacco

Il 21 gennaio è una data ricca di significato, con un mix affascinante di elementi che spaziano dalla spiritualità alle celebrità, dalle curiosità storiche agli avvenimenti significativi. In questa giornata invernale, il calendario ci offre una serie di santi venerati, mentre la storia e il mondo dello spettacolo ci regalano momenti indimenticabili. Esploriamo insieme l’almanacco del 21 gennaio.

I Santi del 21 Gennaio

Innanzitutto, questa giornata è dedicata a Santa Agnese, una giovane martire romana del III secolo, venerata per la sua fede e coraggio. La sua memoria è celebrata con devozione in tutto il mondo cristiano.

Curiosità del 21 Gennaio

Il 21 gennaio è una giornata che ha suscitato molte curiosità nel corso della storia. Un dato interessante riguarda il 21 gennaio 1789, quando Louis XVI di Francia fu costretto a lasciare il Palazzo delle Tuileries, un evento che segnò l’inizio di profondi cambiamenti nella storia francese con la Rivoluzione.

Dal punto di vista astronomico, il 21 gennaio è spesso associato con la “Super Luna”, un fenomeno in cui la Luna appare più grande e luminosa del solito nel cielo notturno.

Celebrità nate il 21 Gennaio

Questa data ha anche visto nascere diverse personalità di spicco nel mondo dello spettacolo. Tra le celebrità nate il 21 gennaio, spicca il leggendario attore britannico Benny Hill (1924), noto per il suo talento comico e le sue esilaranti esibizioni televisive.

Oltre a Hill, il pluripremiato attore americano Kevin Costner (1955) e la regina del pop, la straordinaria cantante Madonna (1958), festeggiano il loro compleanno il 21 gennaio.

Accadimenti Storici del 21 Gennaio

Oltre alla Rivoluzione Francese, il 21 gennaio è stato testimone di eventi storici significativi. Nel 1976, la nave spaziale statunitense Gemini XI fece il suo atterraggio sulla Luna, segnando un altro passo importante nella conquista dello spazio.

Negli annali della politica americana, il 21 gennaio è ricordato anche come il giorno in cui il presidente Barack Obama prestò giuramento per la prima volta nel 2009, diventando il 44º presidente degli Stati Uniti.