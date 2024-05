Un incontro alla Certosa di Padula sull’imminente apertura dell’Aeroporto di Salerno

Ieri si è tenuto presso la Certosa di San Lorenzo a Padula un dibattito sull’imminente avvio dell’aeroporto “Salerno – Costa d’Amalfi”, organizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano e dal Comune di Padula, in collaborazione con i vertici della Società GESAC, il gestore dell’aeroporto di Salerno, e i rappresentanti della CCIAA di Salerno e Confesercenti Salerno e Vallo di Diano.

L’incontro

Durante l’incontro, moderato da Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano, pubblici e privati hanno discusso delle opportunità offerte dall’infrastruttura di Pontecagnano Faiano per l’area interna del Vallo di Diano.

Antonio Pagliarulo, assessore al Turismo della Comunità montana Vallo di Diano, ha sottolineato l’importanza dell’aeroporto per la regione, evidenziando l’importanza del coinvolgimento dei privati. Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno, ha definito l’avvio dell’aeroporto come un successo per il territorio e ha ringraziato la Regione Campania per il suo contributo.

Francesco Cavallone, presidente della C.M. Vallo di Diano, ha descritto l’avvio dei voli come una sfida per il territorio, esortando gli amministratori a lavorare insieme per garantire ai giovani maggiori opportunità di mobilità per il lavoro, al fine di favorirne la permanenza nella regione.

Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, anche Michela Cimino, sindaca di Padula, Giuseppe Gallo, Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno.