Confesercenti Vallo di Diano presente alla Bit di Milano

La Confesercenti Vallo di Diano, nella persona della presidente Maria Antonietta Aquino, ha preso parte alla Bit di Milano svoltasi nelle giornate di ieri e di domenica 4 febbraio, quando si è tenuta l’inaugurazione alla presenza anche del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Presente anche il presidente di Confesercenti provinciale di Salerno, Raffaele Esposito.

Le dichiarazioni

“Ho partecipato con entusiasmo a questa edizione della Bit di Milano anche per la presentazione dell’interessante focus sul turismo campano e salernitano effettuato dall’Isnart – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino – Tanti gli spunti interessanti emersi dalla ricerca in merito ai flussi turistici nella provincia salernitana e nelle sue aree interne. Spunti che devono portarci a ragionare in maniera più approfondita sulle strategie da seguire a livello macro e micro economico, sia da parte della PA che da parte degli operatori economici del settore. Ritengo che sia necessario puntare maggiormente sul turismo, con strategie ragionate e organizzate, in un territorio come il Vallo di Diano trasversale dal punto di vista economico. La ricerca presentata alla Bit alla Milano fa emergere che il turismo campano e nella provincia di Salerno si distingue per la sua natura esperienziale. Rivolgendoci a determinati target, un pacchetto turistico basato sull’esperienza potrebbe essere altamente spendibile anche per il Vallo di Diano. Ringrazio la tenacia degli operatori del settore del nostro territorio che continuano ad investire ma al contempo invoco una maggiore sinergia tra PA e operatori privati, con l’obiettivo di cogliere le opportunità del momento e le possibilità che il nostro territorio può ancora sviluppare”.