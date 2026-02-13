A Sapri trattenute sugli stipendi in base alle percentuali di raccolta differenziata. Gentile: «seguiremo la vicenda»

Ha generato polemiche da parte della società General Enterprise S.r.l., la quale ha annunciato l’applicazione di trattenute sugli stipendi dei lavoratori di Sapri correlate alle percentuali della raccolta differenziata. I primi a manifestare malcontento per questo provvedimento sono stati i sindacati con la segreteria provinciale della Fit Cisl Salerno, guidata da Diego Corace, che ha sollevato una dura protesta riguardo alla gestione del personale addetto ai servizi di igiene urbana nel centro del Golfo di Policastro, annunciando battaglia.

La posizione del sindaco di Sapri

Del caso si sta interessando anche l’amministrazione comunale: “Abbiamo appreso la notizia, pur se l’ente comunale non è responsabile dell’organizzazione aziendale, riteniamo necessario dover intervenire per non generare pregiudizi nei lavoratori”, ha spiegato il sindaco Antonio Gentile. “Ci rendiamo conto che l’intento è nobile, però seguiremo la questione insieme ai sindacati – ha aggiunto – da parte nostra cercheremo di migliorare la gestione dei rifiuti le percentuali di differenziata in modo tale che il problema non ricada sui lavoratori”.