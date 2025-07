A Piano Vetrale la prima edizione della “Rassegna teatrale del Parco”

Nella suggestiva cornice del Paese dei Murales, dal 14 al 20 luglio, andrà in scena la I° edizione della “Rassegna Teatrale del Parco” (Premio Speciale Aniello SICA).

La Rassegna

La Rassegna Teatrale del Parco è organizzata dall’A.P.S. “I 100Crammatinirussi” con sede in Piano Vetrale di Orria (SA) in collaborazione e col Patrocinio di Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.

Il progetto culturale in discorso si prefigge di promuovere l’arte teatrale all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed è dedicato alla memoria di Aniello SICA, interprete e regista cilentano di innumerevoli lavori teatrali rappresentati negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta del Novecento.

Il programma

La manifestazione si svolgerà a Piano Vetrale (Paese dei Murales nel PNCVD) nel Comune di Orria (SA) a far data dal 14 al 20 Luglio 2025. Ad aprire la Rassegna, il 14 luglio, sarà il Gruppo Teatrale “Elea” di Casal Velino con la commedia: “La Pipa d’Oro” di Mario Boccia, adattamento di Antonino Nese; regia di Benito Tomeo. Si prosegue il 15 Luglio con “Gli amici di Ennio Balbo” di Agropoli in “Non ti pago” di Eduardo De Filippo; regia di Gaetano Stella; il 18 Luglio sarà la volta della Compagnia Teatrale “Senior” della Pro-Loco di Montano Antilia in “O Tuono ‘e Marzo” di Vincenzo Scarpetta; regia corale.

La serata del 19 Luglio sarà dedicata alla Premiazione della Rassegna e al Decennale della Compagnia “I 100crammatinirussi”. Il 20 Luglio “I 100crammatinirussi” porteranno in scena, fuori concorso, la commedia “Quatto comanda(va)no: lo Sinnico, lo Prevète, lo Mierico e…” di Massimo Sica. Le rappresentazioni avranno inizio alle 21:15 e saranno tutte a ingresso libero. Per informazioni: 334/ 605 18 79 (Antonio Infante).