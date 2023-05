A Paestum, tutto pronto per il Premio Scolastico “Antonella Guarracino”

Torna il Premio Scolastico Antonella Guarracino per l’anno scolastico 2021/2022. Si tratta di una iniziativa rivolta agli studenti meritevoli della scuola media inferiore e superiore e ai laureati. A promuoverlo la Bcc di Capaccio Paestum e Serino insieme alla famiglia Guarracino. Alle ore 19, presso l’Hotel Ariston di Paestum, si terrà la premiazione.

Chi può partecipare al premio

A partecipare saranno tutti i Soci e figli di Soci, già titolari di rapporto presso la Banca, non ripetenti, che hanno conseguito il diploma di licenza media con votazione minima 9/10 o il diploma di licenza superiore con votazione minima 80/100.

Per il premio di laurea, invece, possono partecipare esclusivamente i Soci e i figli dei Soci persone fisiche che hanno conseguito il diploma di laurea nell’anno accademico 2021/2022 nei termini del corso e con votazione minima 95/110, in qualsiasi corso di Laurea presso Università italiane (o Università straniere parificate), che non abbiano compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della tesi. È necessaria l’appartenenza alla compagine sociale del Socio/genitore Socio alla data di presentazione della domanda di premio scolastico; i diplomati non devono aver compiuto il 20° anno di età al momento del conseguimento del diploma di maturità.

I premi

Ogni premiato maggiorenne riceverà – a prezzo simbolico senza pagamento di sovrapprezzo – un’azione della BCC di Capaccio Paestum e Serino ed acquisirà la qualifica di Socio, nel rispetto delle previsioni statutarie, per il diploma di maturità e il diploma di laurea. Possono partecipare esclusivamente coloro che sono residenti nel territorio di competenza della Banca, già titolari di rapporto presso la Banca e che abbiano conseguito nell’anno scolastico/accademico 2021-2022 il diploma di maturità (votazione 100/100) o un diploma di laurea (votazione 110/110) in qualsiasi corso di Laurea presso Università italiane (o Università straniere parificate), che non abbiano compiuto il 27° anno di età al momento della discussione della tesi.