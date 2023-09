A Montesano sulla Marcellana la prima edizione della “Festa dell’Accoglienza”

Piazza Mario D’Acunti a Montesano sulla Marcellana ha ospitato la prima edizione della “Festa dell’Accoglienza” organizzata dal Comune Di Montesano Sulla Marcellana e dalla Cooperativa sociale “Il Sentiero”. Nel corso della serata sono state presentate le tante attività ed espressioni dei progetti Sai che accolgono minori stranieri non accompagnati e famiglie con bambini.

Gli interventi

Sul palco le testimonianze dei migranti e degli amministratori di Montesano, Padula e Atena Lucana, i sindaci Giuseppe Rinaldi, Michela Cimino e Luigi Vertucci. Insieme a loro due figure che da sempre si occupano di accoglienza: don Vincenzo Federico e don Fernando Barra. Presente anche il presidente della Cooperativa “Il Sentiero”, Fiore Marotta. Gli interventi sono stati moderati dalla giornalista Stefania Marino.

La storia

Emblematica la storia di un giovane che dopo il suo arrivo in Italia è divenuto un mediatore culturale ed un punto di riferimento per la stessa cooperativa. Tante le belle storie di integrazione sociale e lavorativa, che ad alcuni ha permesso di tramutare i sogni in progetti, ad esempio con l’acquisto di una casa. Ma anche lo strazio di chi fugge dalla guerra, come quella in Ucraina.