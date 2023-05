A Capaccio Paestum, allevatori senza scrupoli abbandonano carcasse di animali

Le carcasse di animali d’allevamento, rinvenute nei mesi scorsi in località Gromola di Capaccio Paestum, con ogni probabilità sono state gettate lì da allevatori intenzionati sbarazzarsi degli animali morti, o dei loro resti non utili ai fini alimentari.

I fatti

L’ipotesi è avvalorata dal fatto che molte di queste carcasse sono state ritrovate rinchiuse in sacchetti di plastica, impossibile quindi pensare che a riporcele fossero stati degli animali predatori.

Un fenomeno triste, allarmante e pericoloso per la salubrità dell’ambiente che, purtroppo, non sembra arrestarsi, solo due giorni fa, infatti, sempre in località Gromola e, ancora una volta, rinchiusa in un sacchetto di plastica, è stata ritrovata una gallina morta e abbandonata nell’ambiente.

Appello dei residenti

Un animale dalle dimensioni decisamente inferiori rispetto a quelle degli ovini ritrovati nei mesi scorsi, ma che riaccende l’allarmismo sul fenomeno che dilaga nella zona e che è stato più volte segnalato anche da Diego Grandino, abitante del posto da sempre attivo per la tutela degli animali che, insieme agli altri residenti, ha fatto appello a chi di dovere ad incrementare i controlli e le operazioni di bonifica della zona.

La preoccupazione della comunità locale è sempre più alta e si auspica un’azione decisiva da parte delle autorità per garantire la sicurezza delle persone che vi abitano.