Attualità

Polla, nuovo piano antincendio: via allo spostamento del punto acqua

La Giunta Loviso approva il progetto per spostare il prelievo elicotteri fuori dal centro abitato. Più sicurezza e impianti sportivi sempre fruibili.

Di:
Antonio Pagano
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Il Comune di Polla, guidato dal sindaco Massimo Loviso, compie un passo importante nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi sul territorio. Con l’approvazione di una delibera di Giunta, l’Amministrazione ha avviato tutte le attività necessarie alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un’opera di prelievo idrico avanzata, specificamente finalizzata allo spegnimento dei roghi.

La situazione attuale e i disagi per la comunità

Attualmente, per fronteggiare le emergenze estive causate dagli incendi boschivi, il Comune si avvale di una vasca gonfiabile alimentata tramite l’emungimento di acqua di falda da un pozzo artesiano, situato all’interno dello stadio comunale. Questa struttura viene utilizzata all’occorrenza dagli elicotteri della Protezione Civile per il rifornimento idrico.

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Tuttavia, durante le operazioni di prelievo e ricarica della vasca, l’utilizzo dell’impianto sportivo viene necessariamente interdetto ai cittadini per motivi di sicurezza pubblica.

Più sicurezza e tutela per la pubblica incolumità

Una condizione che l’Amministrazione comunale intende superare definitivamente: «L’attuale sito di prelievo delle acque da parte degli elisoccorsi, ubicato in pieno centro abitato e, più specificamente, nell’unica struttura sportiva pubblica, arreca disagi alla collettività, oltre a potenziali pericoli per la pubblica incolumità in caso di incidenti imprevisti e imprevedibili», evidenziano da Palazzo di Città.

Un nuovo sito strategico fruibile tutto l’anno

L’obiettivo dell’Ente è ora quello di individuare una nuova area, situata esternamente al centro abitato, che risulti idonea e maggiormente efficace per tutte le operazioni di spegnimento condotte dai Vigili del Fuoco e dai mezzi della Protezione Civile. La nuova infrastruttura sarà progettata per essere pienamente operativa e fruibile in ogni periodo dell’anno, garantendo tempestività d’intervento e riducendo al minimo i disagi per i residenti.

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