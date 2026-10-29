Droni contro gli incendi: la Comunità Montana Gelbison Cervati in finale al Masaf

La Comunità Montana Gelbison Cervati conquista un posto tra le eccellenze nazionali del settore rurale, rientrando ufficialmente tra i finalisti del premio “BP – Protagonisti dell’Italia Rurale”. Il riconoscimento, promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) insieme alla Rete Nazionale PAC, intende valorizzare i progetti più virtuosi in materia di innovazione, sostenibilità e tutela del territorio. Al centro della candidatura dell’ente cilentano c’è un modello d’avanguardia basato sull’impiego dei droni per il monitoraggio ambientale e il contrasto agli incendi boschivi.

Droni e centrale radiomobile per la tutela del Cilento

La strategia adottata nel territorio cilentano coniuga tecnologia di ultima generazione e tempestività d’intervento. Durante l’ultima stagione estiva, i dispositivi aerei guidati da remoto hanno sorvolato le zone più impervie e a maggior rischio, garantendo una copertura capillare del patrimonio naturale.

A supporto dei droni è stata integrata una rete radiomobile avanzata gestita dalla centrale operativa hi-tech con sede a Vallo della Lucania. Questo assetto ha consentito il flusso continuo di dati in tempo reale, azzerando i tempi di risposta delle squadre di emergenza e riducendo al minimo i pericoli per le aree boschive locali. L’efficacia della sperimentazione ha trasformato l’iniziativa in un esempio di buone pratiche potenzialmente replicabile anche su scala europea.

La cerimonia di premiazione a Roma

L’assegnazione finale del premio si terrà il prossimo 11 novembre 2026 a Roma, nella cornice del Salone delle Colonne. L’evento si svolgerà all’interno dell’appuntamento annuale promosso dalla Rete Nazionale PAC, intitolato “Coltiviamo insieme il domani. Da seme a germoglio: la Rete Pac cresce”.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Presidente della Comunità Montana Gelbison Cervati, Carmine Laurito, che ritirerà il premio nella Capitale.

“Essere tra i finalisti di un premio così importante, promosso direttamente dal Masaf e dalla Rete PAC, è la testimonianza del lavoro di squadra svolto sul territorio – dichiara il Presidente Laurito –.La tutela ambientale e la prevenzione degli incendi non sono solo un dovere, ma rappresentano la precondizione per lo sviluppo economico e turistico delle nostre aree interne. L’uso dei droni e della rete radiomobile dimostra che l’innovazione tecnologica può e deve essere applicata con successo alla salvaguardia della natura. Questo lavoro ci proietta in una dimensione europea, dimostrando che anche le comunità montane sanno esprimere competenze d’avanguardia e modelli di sviluppo sostenibile replicabili ovunque”.

Un modello di sviluppo per le aree interne

Il traguardo raggiunto dalla Comunità Montana Gelbison Cervati evidenzia come la convergenza tra transizione digitale e sostenibilità ecologica possa offrire nuove opportunità al territorio. L’esperienza cilentana dimostra che le aree interne e montane possono trasformarsi in laboratori operativi di innovazione, capaci di coniugare la tutela delle risorse naturali con la crescita delle comunità locali.