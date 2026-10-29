Attualità

Droni contro gli incendi: la Comunità Montana Gelbison Cervati in finale al Masaf

Innovazione e tutela del territorio nel Cilento: la Comunità Montana Gelbison Cervati è tra i finalisti del premio del Ministero dell'Agricoltura per la prevenzione incendi con i droni

Di:
Ernesto Rocco
Ascea, vasto incendio in località Piano della Torre: in corso le operazioni

La Comunità Montana Gelbison Cervati conquista un posto tra le eccellenze nazionali del settore rurale, rientrando ufficialmente tra i finalisti del premio “BP – Protagonisti dell’Italia Rurale”. Il riconoscimento, promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) insieme alla Rete Nazionale PAC, intende valorizzare i progetti più virtuosi in materia di innovazione, sostenibilità e tutela del territorio. Al centro della candidatura dell’ente cilentano c’è un modello d’avanguardia basato sull’impiego dei droni per il monitoraggio ambientale e il contrasto agli incendi boschivi.

Droni e centrale radiomobile per la tutela del Cilento

La strategia adottata nel territorio cilentano coniuga tecnologia di ultima generazione e tempestività d’intervento. Durante l’ultima stagione estiva, i dispositivi aerei guidati da remoto hanno sorvolato le zone più impervie e a maggior rischio, garantendo una copertura capillare del patrimonio naturale.

Leggi anche:

Processo Alfieri, nuova udienza a Vallo della Lucania: parola alla difesa
Castellabate, il complesso De Vivo diventa un hub culturale e sociale
Il Parco del Cilento lancia il turismo integrato: la nuova strategia tra borghi e cicloturismo

A supporto dei droni è stata integrata una rete radiomobile avanzata gestita dalla centrale operativa hi-tech con sede a Vallo della Lucania. Questo assetto ha consentito il flusso continuo di dati in tempo reale, azzerando i tempi di risposta delle squadre di emergenza e riducendo al minimo i pericoli per le aree boschive locali. L’efficacia della sperimentazione ha trasformato l’iniziativa in un esempio di buone pratiche potenzialmente replicabile anche su scala europea.

La cerimonia di premiazione a Roma

L’assegnazione finale del premio si terrà il prossimo 11 novembre 2026 a Roma, nella cornice del Salone delle Colonne. L’evento si svolgerà all’interno dell’appuntamento annuale promosso dalla Rete Nazionale PAC, intitolato “Coltiviamo insieme il domani. Da seme a germoglio: la Rete Pac cresce”.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Presidente della Comunità Montana Gelbison Cervati, Carmine Laurito, che ritirerà il premio nella Capitale.

“Essere tra i finalisti di un premio così importante, promosso direttamente dal Masaf e dalla Rete PAC, è la testimonianza del lavoro di squadra svolto sul territorio – dichiara il Presidente Laurito –.La tutela ambientale e la prevenzione degli incendi non sono solo un dovere, ma rappresentano la precondizione per lo sviluppo economico e turistico delle nostre aree interne. L’uso dei droni e della rete radiomobile dimostra che l’innovazione tecnologica può e deve essere applicata con successo alla salvaguardia della natura. Questo lavoro ci proietta in una dimensione europea, dimostrando che anche le comunità montane sanno esprimere competenze d’avanguardia e modelli di sviluppo sostenibile replicabili ovunque”.

Un modello di sviluppo per le aree interne

Il traguardo raggiunto dalla Comunità Montana Gelbison Cervati evidenzia come la convergenza tra transizione digitale e sostenibilità ecologica possa offrire nuove opportunità al territorio. L’esperienza cilentana dimostra che le aree interne e montane possono trasformarsi in laboratori operativi di innovazione, capaci di coniugare la tutela delle risorse naturali con la crescita delle comunità locali.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.