Incendi boschivi in Campania: prorogato lo stato di grave pericolosità

La Regione Campania ha disposto la proroga dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 15 ottobre 2026, estendendo il termine precedentemente fissato per il 30 settembre. Il provvedimento si è reso necessario a causa del persistere di condizioni meteoclimatiche favorevoli all’innesco e alla rapida propagazione dei roghi, unitamente a un quadro operativo che registra ancora un numero elevato di interventi giornalieri su tutto il territorio regionale.

Emergenza roghi e mantenimento delle misure di sicurezza

I dati rilevati dalla Sala operativa regionale confermano una situazione di costante allarme, con una media che supera i dieci eventi al giorno e picchi significativi, come le 26 segnalazioni con richiesta di intervento pervenute nella sola giornata di ieri.

L’estensione del periodo di massimo rischio comporta il prolungamento automatico di tutte le restrizioni già in vigore. Fino al 15 ottobre restano pertanto confermati i divieti assoluti di accendere fuochi nei boschi e nei pascoli, oltre all’obbligo di adottare comportamenti di massima cautela nelle zone limitrofe alle aree alberate. La misura garantisce inoltre la piena operatività della flotta aerea regionale e la continuità dell’azione di monitoraggio e spegnimento svolta dagli enti delegati.

Sulla necessità della proroga è intervenuta l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta:

“I roghi continuano e le condizioni meteoclimatiche ci impongono di mantenere alta l’attenzione. Con questa proroga restano operative le misure di prevenzione e contrasto agli incendi per tutelare il patrimonio verde della Campania. La Regione è in prima linea ma è fondamentale che tutti rispettino i divieti e adottino comportamenti responsabili.”

Deroghe per il settore castanicolo: le modalità per la pulizia dei terreni

Il provvedimento tiene conto anche delle esigenze concrete del comparto agricolo locale, dando seguito all’intesa raggiunta con i rappresentanti dei produttori grazie al confronto guidato dall’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca.

Per consentire le tradizionali operazioni di preparazione del terreno in vista della imminente raccolta delle castagne, è prevista una specifica eccezione per la pulizia dei castagneti da frutto mediante abbruciamento dei residui vegetali. Nei Comuni espressamente individuati dal decreto regionale, i sindaci potranno emettere apposite ordinanze in deroga, autorizzando gli agricoltori a effettuare tali operazioni esclusivamente nel rispetto delle rigorose prescrizioni di sicurezza e delle fasce orarie stabilite dalle normative locali.