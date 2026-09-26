Dalla Regione fondi per l’acquisto di libri: ecco i comuni salernitani finanziati

La Regione Campania ha ufficialmente approvato l’elenco dei beneficiari relativo all’Avviso Pubblico Editoria 2026, finalizzato al sostegno dell’editoria libraria e al potenziamento delle biblioteche di ente locale attraverso l’acquisto di volumi presso le librerie di prossimità.

I soggetti inseriti in graduatoria come idonei e finanziabili devono ora completare un passaggio fondamentale per sbloccare l’erogazione delle risorse e consentire l’assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell’amministrazione regionale.

Sostegno all’editoria locale e librerie di prossimità

L’iniziativa, promossa dalla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, conferma l’impegno istituzionale a favore della filiera del libro. I fondi stanziati permettono alle biblioteche pubbliche e degli Enti Locali di arricchire il proprio patrimonio librario acquistando direttamente dai case editrici con sede nel territorio regionale, coinvolgendo così la rete delle librerie di prossimità.

Un’azione concreta che unisce la promozione della lettura e della cultura alla valorizzazione del tessuto economico e commerciale locale, offrendo nuove opportunità di crescita e diffusione letteraria in tutta la regione.

I comuni salernitani finanziati

A sud di Salerno accedono ai contributi i comuni di Futani, Olevano sul Tusciano, Stella Cilento, Laureana Cilento, Ottati, Serre, Agropoli, Ascea, Alfano, Sicignano degli Alburni, Montecorvino Rovella, San Giovanni a Piro, Torchiara, San Pietro al Tanagro, Buccino, Casal Velino, Sassano, Castelcivita, Caggiano. Idonei ma non finanziabili i porgetti di Montano Antilia, Eboli, Polla