Laurino difende la scuola e punta sui corsi serali: la strategia del Comune contro lo spopolamento

La Giunta comunale di Laurino, guidata dal sindaco Francesco Gregorio, ha approvato una delibera per chiedere agli organi competenti il mantenimento dell’autonomia giuridica e amministrativa dell’Istituto Comprensivo di Castel San Lorenzo, in modo da scongiurare qualsiasi ipotesi di accorpamento o soppressione.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è inoltre quello di potenziare lo stesso Istituto con l’inserimento di nuovi percorsi per adulti nel prossimo Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica.

Inclusione e formazione per adulti nell’Alta Valle del Calore

L’esecutivo ha così richiesto alla Provincia di Salerno e all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Campania l’attivazione, presso l’edificio scolastico del Comune di Laurino, di un corso d’istruzione di secondo livello (corso serale) ad indirizzo Agrario e di un punto di erogazione e sede associata del C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Salerno per percorsi di primo livello (licenza media) e corsi di alfabetizzazione.

L’attivazione del servizio consentirà di avvicinare l’offerta formativa alle esigenze degli utenti, riducendo la necessità di spostamento verso altri Comuni. Lo scopo è favorire la frequenza dei corsi anche da parte di chi incontra difficoltà logistiche, economiche, lavorative o familiari nel raggiungere sedi più distanti.

Piena disponibilità dell’edificio scolastico riqualificato

L’Ente metterà a disposizione i locali idonei dell’edificio scolastico comunale, recentemente oggetto di lavori di totale riqualificazione e ristrutturazione, garantendone la gestione, la pulizia, la manutenzione e la totale copertura delle utenze (illuminazione e riscaldamento) anche per le ore pomeridiane e serali necessarie allo svolgimento delle lezioni.

Coordinamento istituzionale e rete tra i Comuni limitrofi

La deliberazione sarà ora trasmessa alla Provincia di Salerno – Settore Scolastico e alla Regione Campania – Direzione Generale Istruzione, richiedendone l’inserimento formale nella programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico utile.

Il documento sarà, inoltre, inviato ai Sindaci dei Comuni limitrofi per la condivisione e il sostegno all’iniziativa, a tutela e beneficio dell’intero comprensorio dell’Alta Valle del Calore.