Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti storici e Santi del 26 febbraio. Ecco l’Almanacco

Il 26 febbraio è una data ricca di eventi storici, curiosità interessanti e personaggi celebri. Scopriamo insieme cosa rende questa giornata così speciale.

Eventi Storici

1848 – Rivoluzione Francese: Il 26 febbraio 1848 segna l’inizio della cosiddetta “primavera dei popoli” con la proclamazione della Seconda Repubblica Francese, che segnò l’inizio della Rivoluzione del 1848 in Francia.

1919 – Grand Canyon: Il Parco Nazionale del Grand Canyon viene istituito il 26 febbraio 1919. Questo spettacolare monumento naturale negli Stati Uniti è uno dei luoghi più visitati al mondo.

1993 – Attacco al World Trade Center: A New York City, un attentato terroristico al World Trade Center provoca sei vittime e più di mille feriti. Questo tragico evento precede l’attacco dell’11 settembre 2001.

Curiosità

Zucchero: Il 26 febbraio è anche il “National Tell a Fairy Tale Day” negli Stati Uniti, una giornata dedicata a condividere e celebrare le favole e le storie fantastiche con amici e familiari.

Nascite Multiple: Secondo alcune statistiche, il 26 febbraio è una data particolarmente comune per le nascite multiple, come gemelli o gemelli monozigoti.

Santi del Giorno

Il 26 febbraio si festeggiano diversi santi, tra cui:

San Nestore di Magydos: Vescovo e martire nel IV secolo.

Sant’ Alessandro di Alessandria: Sant’Alessandro, Vescovo di Alessandria in Egitto, dal 312 al 326, fu uno dei protagonisti di quella dolorosa lotta che aprì la lunga e insidiosa vicenda dell’eresia nota nella storia della Chiesa con il nome di Arianesimo. Sembra che proprio per invidia di Alessandro, eletto Vescovo di Alessandria, l’ambizioso prete Ario, aspirante a quella nomina, cominciasse la sua insidiosa sobillazione. Colto, eloquente e intrigante, Ario cominciò a diffondere una sua dottrina, secondo la quale soltanto il Padre sarebbe stato Dio, mentre Gesù non sarebbe stato che una pura creatura, la più eccellente, ma non divina né eterna. Dunque né Dio né uomo, ma una specie di demiurgo, intermediario tra il Padre e le sue creature.

Personaggi Celebri Nati il 26 Febbraio

Johnny Cash: Il leggendario cantautore americano, conosciuto come “The Man in Black”, è nato il 26 febbraio 1932. Le sue canzoni iconiche hanno influenzato generazioni di musicisti.

Victor Hugo: L’acclamato scrittore francese, autore di capolavori come “I Miserabili” e “Notre-Dame de Paris”, è nato il 26 febbraio 1802.

Teresa Palmer: Attrice australiana nota per i suoi ruoli in film come “Warm Bodies” e “Lights Out”, è nata il 26 febbraio 1986.

Levi Strauss: L’imprenditore tedesco-americano, fondatore della famosa azienda di abbigliamento Levi Strauss & Co., è nato il 26 febbraio 1829.