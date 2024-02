Promozione: l’Ebolitana riacciuffa il primo posto e domenica c’è il derby con la Battipagliese

Rallenta l’Atletico San Gregorio, l’Ebolitana non stecca e riprende gli avversari a quota 55 punti , in seconda piazza a causa dello scontro diretto a sfavore. Continua un testa a testa serrato nel girone D di promozione tra due compagini che fino a questo momento hanno dimostrato di equivalersi. Stupisce anche l’altra compagine della piana del Sele, la Battipagliese, che si impone contro la Junior Stabia, nonostante l’inferiorità numerica.

Un’Ebolitana da testa a testa

Contro l’Agerola l’Ebolitana vive una gara complessa e difficile da sbloccare contro una compagine preparata. La tensione, principale avversaria di questa squadra nei momenti chiave dell’annata, si fa sentire con il passare dei minuti quando i Biancoazzurri faticano a stappare l’incontro.

Nel primo tempo Marrocco insacca, ma l’assistente alza la bandierina e soffoca l’esultanza degli ospiti, che devono attendere il minuto 35’ della ripresa quando è il capitano Corsaro a fissare il punteggio sul definitivo 0 a 1.

Questo è l’ottavo risultato utile per l’Ebolitana che dopo lo scontro diretto contro l’Atletico San Gregorio non ha più perso. Settimana prossima ci sarà il derby con la Battipagliese, un altro snodo essenziale per il testa a testa.

Colpaccio della Battipagliese contro la Junior Stabia

Nella ventitreesima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese compie una vera e propria impresa battendo la Virtus Stabia per una rete a zero con un uomo in meno dal 42’ del primo tempo (espulso Santese per fallo di reazione). Match winner di giornata il centrocampista Raviello, abile ad appoggiare in rete un cross al bacio di Serna al 22’ del secondo tempo.

Gara contratta ed equilibrata quella vista al “Provenza” soprattutto nel primo tempo dove si segnalano due colpi di testa di Farriciello per gli ospiti (entrambi al lato, non di molto) e due occasioni per la Battipagliese (conclusione da fuori di Olmos, fuori di poco; e colpo di testa di Gargiulo verso la propria porta ma fuori di poco).

Nella ripresa la Battipagliese con l’uomo in meno abbassa il baricentro chiudendo gli spazi allo Stabia che si rende ancora pericolosa sempre con un colpo di testa di Farriciello, alto di poco, e un fendente dal limite di Savarese che fa la barba al palo. Su una veloce ripartenza, però, la Battipagliese trova la rete del vantaggio: tacco illuminante di Olmos per l’inserimento sulla sinistra di Serna che scodella al centro un pallone dove si avventa Raviello sul secondo palo che spinge la sfera in rete. Di Maio manda dentro tutti gli attaccanti ma la difesa bianconera soffre poco o nulla. Viscido è puntuale in alcune chiusure sui colpi di testa di Pagano e Cioffi. Anzi, è la Battipagliese a sfiorare il raddoppio su una ripartenza di Raiola che porta Paciello alla conclusione che si spegne al lato non di molto.

Le zebrette raccolgono il quattordicesimo risultato utile consecutivo e mettono altri tre punti in classifica che la mantiene in piena corsa per un posto nei play off.

Classifica

Atletico San Gregorio 55

Ebolitana 55

Campagna 50

Junior Stabia 49

Battipagliese 48

Agerola 41

Sanseverinese 39

Victoria Marra 36

Temeraria 30

Atletico Pagani 27

Sporting Pontecagnano 21

Sant’Egidio Calcio 21

Centro Storico Salerno 21

Faiano 18

Real Palomonte 6

San Valentino 3

Risultati

Battipagliese-Junior Stabia 1-0

Sant’Egidio—Pagani 1-3

Temeraria-Victoria Marra 0-0

San Valentino-Real Palomonte 1-1

Sporting-Sanseverinese 0-4

Agerola-Ebolitana 0-1

Faiano-Centro storico 0-0

Campagna-Atletico San Gregorio 0-0