Laurino: tentativo di furto di maiali in un’azienda di Villa Littorio

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira la frazione Villa Littorio di Laurino, di recente da un’azienda agricola del territorio i malviventi sono riusciti a portare via un’auto e delle attrezzature agricole e l’ultimo tentativo di furto è avvenuto ieri notte, in un’azienda agricola. I malviventi si sono introdotti nella proprietà privata e nelle stalle dell’azienda e hanno cercato di portare via dei maiali, ma il colpo è fallito e i ladri si sono dati alla fuga.

La segnalazione del proprietario

Il proprietario dell’azienda agricola, Donato Miano, ha mostrato anche le immagini della videosorveglianza in cui si vedono chiaramente due uomini, dotati di torce, introdursi nella proprietà.

“Il colpo non è riuscito grazie al pronto intervento dell’allarme di verisure ed al pronto intervento del maresciallo dei carabinieri di Laurino al quale vanno i miei ringraziamenti e le mie congratulazioni per il lavoro svolto” ha spiegato Miano. Tra i residenti resta alta la guardia e anche la preoccupazione.