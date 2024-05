Il Ciclo Team Tanagro pedala con Enio Cutolo al Tuscany Trail

Anche il docente universitario Enio Cutolo, di Sant’Arsenio, è pronto a mettersi in viaggio, in sella alla sua bici da gravel, per rappresentare il Ciclo Team Tanagro nel Tuscany Trail, la più importante manifestazione ciclistica del mondo in autosufficienza, che prenderà il via nella prossima fine settimana da Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

La pedalata

Nove giorni di tempo per percorrere un anello di 475 chilometri (per un totale di 7000 m di dislivello) che attraverserà la Maremma toscana e il Casentino, i vitigni del Chianti e le crete senesi, le città d’arte e i centri medievali di una regione affezionata da sempre alle due ruote. Seppure abbia scoperto la bici (e le ruote grasse) soltanto da due anni e mezzo, il cicloamatore di Sant’Arsenio non vede l’ora di iniziare questo viaggio.

Le dichiarazioni

«Il gravel è una filosofia di vita che porta alla scoperta dei luoghi, senza alcuna pressione: chi partecipa a questi eventi non entra in competizione con gli altri», le sue parole a pochi giorni dalla partenza per la Toscana. L’esperienza di un anno fa – quando si cimentò per la prima volta con il bikepacking (per intenderci, l’assetto tipico dei viaggi a lunga percorrenza in bicicletta) – sarà di grande aiuto per completare questa sfida in quattro giorni: «Non sono un professionista, anche perché mi sono avvicinato alla bici da poco tempo. Eppure, posso dire che questo mondo merita di essere esplorato: avrò la fortuna di pedalare in mezzo a panorami unici e di avventurarmi su sentieri sconosciuti ai più».

Al tramonto, poi, i 5000 partecipanti al Tuscany Trail si ripareranno sotto le tende per ritemprare il corpo e la mente”.