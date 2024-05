Tutto pronto per la ciclopedalata dalle Grotte di Pertosa-Auletta a Capaccio-Paestum

Sabato 25 maggio, a partire dalle ore 10, la suggestiva ciclopedalata “Discesa Lenta” prenderà il via dalle Grotte di Pertosa-Auletta, attraversando alcuni dei paesaggi più incantevoli della Campania. Questo evento, che si estenderà per 58 chilometri fino al centro fieristico Next di Capaccio-Paestum, promette di unire sportivi e appassionati in un viaggio all’insegna della salute, dello sport e della sostenibilità ambientale.

Un percorso tra natura e storia

La ciclopedalata attraverserà l’oasi naturale del WWF e la storica Casina di caccia Borbonica di Serre, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra le bellezze naturali e storiche del territorio degli Alburni. Il percorso terminerà nella città dei Templi di Paestum intorno alle ore 16, dove i ciclisti saranno accolti e premiati dalle autorità locali.

Un evento sostenibile

L’evento, aperto a tutti gli appassionati di bicicletta, è stato organizzato dall’associazione no-profit Stilla Ets in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Con il patrocinio di importanti enti tra cui la Regione Campania, la Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Comune di Pertosa e il Comune di Capaccio Paestum, l’iniziativa si allinea perfettamente con le linee guida dell’Agenda 2030 per la sostenibilità ambientale.

Promozione della Cultura e della Scienza

In concomitanza con l’arrivo della ciclopedalata, verrà presentato al pubblico il progetto Stillafest, il primo Festival nazionale di Scienze, Ambiente e Filosofia dell’Acqua, che si terrà presso le Grotte di Pertosa-Auletta dal 7 al 9 giugno 2024, con un’anteprima il 31 maggio. Questo evento mira a sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della tutela dell’ambiente e sull’uso sostenibile delle risorse idriche.

Le dichiarazioni

“L’evento – spiega Giandomenico Maria Scelzo, presidente dell’associazione Stilla – promuove i valori dello sport e del benessere, sensibilizzando le comunità locali sulla tutela dell’ambiente e sull’uso della preziosissima risorsa idrica. Attraverso la pedalata di 58 km, facciamo conoscere le antiche vie dell’acqua, attivando processi partecipativi delle comunità nella realizzazione di attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente.”

Verso Stillafest 2024

La ciclopedalata Discesa Lenta rappresenta un’opportunità unica per esplorare il territorio salernitano, attraversando i luoghi simbolo della storia della Magna Grecia e le bellezze paesaggistiche del Parco Nazionale del Cilento. Questo evento segna l’inizio di Stillafest, un festival che avrà come tema centrale l’acqua, con una varietà di convegni, laboratori didattici, performance musicali e visite guidate. Partecipanti e visitatori avranno l’opportunità di incontrare esperti, studiosi e artisti di fama internazionale, tutti riuniti per celebrare l’importanza dell’acqua e della sostenibilità.