Irregolarità nella comunicazione istituzionale: per Casaletto Spartano arriva diffida dell’Agcom

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha richiamato il Comune di Casaletto Spartano per la violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, relativa alla pubblicità istituzionale. In particolare, l’Agcom ha contestato la pubblicazione di un post su Facebook e l’affissione di un manifesto negli spazi pubblici del Comune, ritenendoli non conformi ai principi di neutralità e obiettività previsti dalla legge.

Comunicazioni Non Conformi alle Norme

Il 3 aprile 2024, il Comune di Casaletto Spartano aveva pubblicato un post su Facebook e affisso un manifesto negli spazi pubblici di affissione del territorio comunale. Entrambi i messaggi avevano come oggetto la pubblicazione, sulla homepage del sito istituzionale del Comune, della relazione di fine mandato per il periodo 2019-2024.

Secondo l’Agcom, tali comunicazioni non erano conformi a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28. La norma stabilisce che la pubblicità istituzionale debba essere improntata a criteri di obiettività, neutralità e veridicità, evitando qualsiasi forma di propaganda politica.

Mancanza di Neutralità e Obiettività

L’Agcom ha rilevato che il post su Facebook e il manifesto affisso presentavano contenuti che, pur riguardando attività svolte dall’amministrazione comunale nel corso del mandato, assumevano un carattere elogiativo e promozionale dell’operato della giunta in carica.

In particolare, il post su Facebook conteneva frasi come “un mandato ricco di successi” e “un lavoro proficuo per il bene del paese”, mentre il manifesto presentava il titolo “Cinque anni di impegno e concretezza” e riportava un elenco di opere realizzate dall’amministrazione.

L’Agcom ha ritenuto che tali contenuti non rispettassero i principi di neutralità e obiettività previsti dalla legge, configurandosi come una forma di propaganda politica a favore della giunta in carica.

Provvedimenti dell’Agcom

A fronte di tali violazioni, l’Agcom ha adottato le seguenti misure: