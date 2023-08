Secondo fine Settimana di grandi partenze: esodo estivo e bollino rosso

Il secondo fine settimana di luglio vede l’inizio di un massiccio esodo estivo lungo le strade italiane. Questi spostamenti, sia di breve che di lunga percorrenza, interessano la rete stradale sotto la competenza di Anas, la Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane.

Le previsioni di Viabilità Italia mettono in guardia i viaggiatori, designando la mattina di sabato 5 agosto come una fase di “bollino nero”, caratterizzata da traffico critico. La situazione si intensificherà nel pomeriggio di sabato e per l’intera giornata di domenica 6 agosto, con l’indicazione di “bollino rosso”, denotante traffico intenso e possibili difficoltà.

Campania: Aree Critiche e Vie Interessate

La Campania è una delle regioni particolarmente colpite dagli spostamenti estivi. Oltre all’autostrada A2 “del Mediterraneo”, l’attenzione si concentra sulle strade statali costiere come la SS145 “Sorrentina” e la SS163 “Amalfitana”. Inoltre, le strade statali che conducono alle principali destinazioni turistiche, tra cui la SS18 “Tirrena Inferiore”, la SS18/VAR “Cilentana”, la SS372 “Telesina”, SS19 “delle Calabrie”, la SS7 “Appia” Ofantina e la SS90 “delle Puglie”, subiranno flussi di traffico veicolare molto intensi.

Nuovo Dispositivo di Transito per la Galleria ‘Monte Pergola’

Dal 7 agosto all’8 settembre, una nuova regolamentazione del transito entrerà in vigore presso la galleria ‘Monte Pergola’ del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”.

Questo dispositivo, precedentemente adottato l’estate scorsa, si applicherà tra Serino e Solofra dalle 10:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì, esclusi il 14 e 15 agosto. Le principali misure includono l’estensione della circolazione nel tunnel in direzione Salerno a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose o infiammabili. Allo stesso tempo, per motivi di sicurezza, durante lo stesso intervallo orario, sarà vietato il transito in direzione di Avellino, con deviazioni pianificate.

Lavori in Corso e Azioni di Anas per Ridurre Disagi

Con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e mitigare i disagi dei viaggiatori, Anas ha messo in atto diverse misure. Lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina, a causa dei lavori in corso sul viadotto ‘Parolise I’ e ‘Parolise II’ in provincia di Avellino, saranno attivati presidi di personale su strada durante i fine settimana di agosto e anche in occasione del Ferragosto. Allo stesso modo, al fine di affrontare l’aumento dei flussi di traffico, Anas sta riducendo i cantieri, con alcuni già rimossi dal 14 luglio lungo la SS18/VAR “Cilentana”, in particolare in corrispondenza di sovrappassi ad Agropoli.