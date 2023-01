Lo spettacolo della neve nel Vallo di Diano e Tanagro incanta anche la Rai: scenari mozzafiato e gioia per i più piccoli

È stata una domenica di piogge abbondanti e neve quella trascorsa ieri nel Vallo di Diano e Tanagro. Le precipitazioni nevose che si sono registrate soprattutto nella notte tra sabato e domenica hanno regalato un buongiorno magico anche ai paesi in pianura.

Le telecamere della Rai a Caggiano

Qui la neve si è sciolta velocemente senza creare particolari disagi. Invece nei centri come Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo e Caggiano la neve è continuata a scendere e in alcuni momenti anche in modo copioso, come dimostrano le immagini del Tg2, con il giornalista, Vincenzo Frenda, in diretta, ieri sera, da Caggiano, sotto un’abbondante nevicata.

Disposta la chiusura delle scuole e i bambini gioiscono

Qui il sindaco, Modesto Lamattina, ha firmato nella giornata di ieri un’ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole del territorio per tutta la giornata di oggi. Ma la neve regala allegria soprattutto ai più piccoli.

Lo spettacolo della Certosa di Padula vestita di bianco

A Caggiano i bambini del paese, ma anche i più grandi, hanno trascorso la domenica a divertirsi con gli slittini e a giocare con la neve. Splendide le immagini che arrivano da Padula con la Certosa di San Lorenzo, imbiancata dalla neve.

La pioggia continua a cadere nel Vallo di Diano dove si registrano ancora disagi ed allagamenti di diversi ettari di terreni divenuti dei veri e propri laghi, mentre alcune strade di collegamento, allagate dal Tanagro esondato, continuano a rimanere impraticabili.