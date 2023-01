Maltempo a Sapri, mare raggiunge il Lungomare. Chiusa la SS18

Nuovi disagi per il maltempo. A provocare problemi è ancora il mare. I meteorologi avevano previsto forti mareggiate che puntualmente hanno provocato danni e disagi.

Se diversi stabilimenti balneari già nei giorni scorsi sono stati letteralmente inghiottiti dalle onde lungo la costa compresa tra Capaccio Paestum e Casal Velino, oggi a dover affrontare i disagi è Sapri.

Maltempo a Sapri: disagi sul Lungomare

Il mare ha nuovamente superato le opere murarie del lungomare invadendo la SS18 e costringendo le autorità a chiudere al traffico il tratto compreso tra Via San Francesco e Via del Conte.

L’acqua, in particolare, ha invaso la carreggiata riversando in strada anche detriti e materiale pietroso. Sono intervenuti – oltre agli operai comunali – anche gli uomini della Polizia Municipale per ripristinare la normalità.

Fortunatamente non si segnalano danni ma al fine di garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni in transito è stato necessario chiudere l’arteria.

L’allerta meteo

In altre aree della città non si registrano particolari disagi. Per l’intera giornata, su tutta la Campania, è valido un avviso di allerta meteo arancione.

Sapri già nei giorni scorsi aveva dovuto affrontare alcune problematiche dovute al maltempo. Più volte il sindaco Antonio Gentile ha chiuso le scuole e il cimitero e invitato i cittadini ad uscire di casa solo se necessario.