Arriva la prima neve, ma stanotte è atteso un nuovo calo delle temperature

Il Vallo di Diano si risveglia imbiancato, così come le cime del Monte Gelbison e del Monte Stella (sul Monte Cervati aveva già iniziato a nevicare alla fine dello scorso anno). Da ieri la neve ha iniziato a cadere su diverse località. Prima le aree montuose, poi i centri abitati posti più in alto come Montesano sulla Marcellana, infine ad ora tarda anche in altri centri. Questa mattina anche Sala Consilina si è risvegliata sotto un velo bianco.

Meteo, torna la neve

Nel Cilento una leggera spolverata la neve l’ha regalata nei centri dell’area del Monte Stella. Nuova nevicata sul monte Gelbison dove però la neve era già arrivata qualche giorno fa.

Le previsioni

Secondo le previsioni, però, il clou deve ancora arrivare. Possibili nevicate tra questa notte e domenica tra i 400 e i 500 metri. I comuni hanno alzato il livello di allerta al fine di scongiurare pericoli.

Già oggi è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Nella seconda parte della giornata ci sarà un rinforzo dei venti fino a divenire forti o molto forti con mari molto agitati o grossi. Mareggiate intense in particolare sul Cilento.

Per la giornata di domani, sabato 21 gennaio, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge pomeridiane in trasformazione a neve dalla sera. Graduale miglioramento per la giornata di domenica.