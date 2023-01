Il Vallo di Diano protagonista in tv nel programma di Licia Colò «Il mondo insieme»

Il Vallo di Diano protagonista in televisione. Le bellezze del territorio nel programma della conduttrice Licia Colò, «l’esploratrice» più famosa d’Italia.

Ecco dove approderanno le telecamere

Le Grotte di Pertosa-Auletta, Teggiano, Padula, sono solo alcune delle località visitate dalle telecamere de «Il mondo insieme» in onda domani, 15 gennaio alle 15:20 su Tv2000.

Il mondo insieme

La trasmissione andrà alla scoperta delle bellezze artistiche, le tradizioni, le tipicità architettoniche di un territorio che offre, ad ogni angolo, storia e cultura.

Negli anni il programma ha rafforzato la collaborazione con il popolo dei viaggiatori, così come con coloro che il mondo preferiscono conoscerlo rimanendo comodamente seduti in poltrona.

La carriera di Licia Colò

Licia continua ad accogliere persone che il mondo lo conoscono davvero, per scelta, per passione, per amore, per fede. La Colò è, da anni, il volto del piccolo schermo, ci aiuta a scoprire mondi lontani e vicini con gli occhi appassionati e con una leggerezza che ci riporta alle meraviglie che possiamo scorgere negli sgaurdi dolci dei bambini.

Lo scorso anno, la conduttrice aveva rilasciato anche un’intervista alle telecamere di InfoCilento nel programma «Senza Filtri» e aveva raccontato di come riesce a conciliare vita privata e professionale, viaggiando tanto per rivederla (clicca qui).