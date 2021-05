VIDEO | Senza Filtri: intervista a Licia Colò

“Senza Filtri” torna con una nuova puntata.

In studio Roberta Foccillo che, questa settimana, ha avuto l’onore e il piacere di ospitare uno dei volti più amati della tv italiana, sorriso che trasmette positività e sguardo dolce, una vera e propria paladina dell’ambiente, la straordinaria Licia Colò.

Conosciamo tutti l’impegno e la passione che Licia mette nelle sue “battaglie” per salvaguardare l’ambiente, portavoce in difesa degli animali,d a anni la seguiamo e attraverso i suoi viaggi, ci fa scoprire le meraviglie che ci sono nella nostra bella Italia e nel mondo.

Nell’intervista si è raccontata parlando dei suoi inizi nel mondo dello spettacolo,fino ad arrivare ad oggi ,raccontando i suoi viaggi, le sue avventure e anche qualche aneddoto divertente.

Senza Filtri vi aspetta sulla tv di Info Cilento il Martedì alle ore 21.00 e in replica il Mercoledì e il Giovedì alle ore 14.00 e a seguire in diretta su Facebook e in podcast.