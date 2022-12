Capodanno, eventi e concerti in programma per accogliere il 2023: ecco cosa fare nel Cilento e Diano

Il Natale 2022 è terminato, ma in ogni Comune e Città si continua a respirare l’atmosfera natalizia in attesa di accogliere il nuovo anno.

Come sarà il 2023? Siete curiosi di scoprire quali sono gli eventi del weekend nel Cilento e Vallo di Diano? Bene, siete nel posto giusto.

Ecco gli eventi a Perito e Lustra

Questa sera termina l’evento che si è tenuto nel borgo di Perito, «Perito Live». Un evento che quest’anno ha avuto una veste nuova, non più solo valorizzazione dell’olio d’oliva, ma incentrato sulla promozione dei prodotti tipici, le eccellenze culinarie più famose del Cilento.

Un modo per far conoscere ai turisti che affollano le strade e le piazze durante il periodo natalizio, le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche del Borgo.

Appuntamento questo pomeriggio anche a Lustra(Corticelle) a partire dalle 16:30. Divertimento assicurato per i più piccini che potranno immergersi nel Villaggio di Babbo Natale.

Arco d’ingresso natalizio, gonfiabili natalizi, 2 casette di Babbo Natale allestite per laboratori creativi, un’altra per ospitare spettacoli a tema natalizi, 2 soldati schiaccianoci, 1 spettacolo di burattini con il teatrino, 1 gonfiabile scivolo, un salta-salta, Babbo Natale gonfiabili.

Inoltre ci sarà uno spettacolo musicale per i bambini con esibizione di Topolino e la Fata Bianca, il tutto accompagnato da pop corn, zucchero filato, palloncini, baby dance con personaggi Disney, postazione dj, trucca-bimbi e gran finale con l’arrivo di Babbo Natale nella casetta con la sala del trono.

Gli eventi nel Cilento e Diano per salutare l’anno vecchio e accogliere il 2023

Per accogliere il nuovo anno, poi, tante Città si trasformeranno in discoteche a cielo aperto. Il Lungomare di Sapri accoglierà il 2023 con dj storici degli anni 80 e 90.

Anche ad Agropoli torna il Capodanno in piazza la sera del 1° gennaio e lo fa in grande stile con Nostalgia 90. Tra musica e balli che hanno segnato gli anni ’90, ci saranno tantissime sorprese nel corso della serata che si preannuncia già un successo di pubblico.

Anche Atena Lucana si prepara a vivere un’atmosofera magica per l’inizio dell’anno. Il 31 dicembre, infatti, salirà sul palco J-AX, cantautore e produttore discografico che animerà la piazza (spettacolo a pagamento).

Scario accoglierà il 2023 con i gruppi di musica popolare, Rittantico. Grande attesa anche per il concerto dei Negramaro a Salerno. Lo start è previsto per le 22:00. Una delle band più apprezzate in Italia, con 10 album di inediti e brani che sono divenuti hit.