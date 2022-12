Natale, ecco tutti gli eventi natalizi in programma nel weekend nel Cilento e Diano

Mancano davvero pochissimi giorni al Natale e sono tantissimi gli eventi in programma per questo fine settimana e per il prossimo.

Ci avviciniamo al giorno più magico dell’anno, vediamo insieme gli appuntamenti da non perdere nel Cilento e Diano

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, ritorna in tanti Comuni, la magia del Presepe Vivente, potrete assistere a spettacolari rappresentazioni a Monteforte Cilento che ritorna con un’edizione rinnovata e suggestiva dal 28 al 30 dicembre al centro storico.

Anche a Piaggine, il Presepe vivente è in programma il 27 dicembre, così come Pisciotta che metterà in scena il presepe nel centro storico il 30 dicembre, a Caselle in Pittari, invece la rappresentazione avverrà domani, giorno della Vigilia di Natale dove il borgo castellese si trasformerà in Betlemme.

A Castellabate attesa per la manifestazione «Tra Vasci e Vichi» nel giorni 23-26 e 27 dicembre a partire dalle ore 19:30. A Santa Maria di Castellabate, in Via Pagliarola è in programma il 28 e 29 dicembre, la 17esima edizione di saperi e sapori.

Un fantastico itinerario enogastronomico della tradizone di un borgo connotato dal suo legame con il mare, ci sarà spazio per musica, divertimento e buon cibo.

A Casal Velino, dal 27 al 29 dicembre, attesa per Marinatale 2022, musica, arte e gastronomia, ritorna dopo tre anni e lo fa con tante novità e divertimento per grandi e piccini.

Anche a Perito si respira aria natalizia con Perito Live, dal 28 al 30 dicembre. L’obiettivo è quello di portare le persone nel borgo di Perito e contrastare lo spopolamento e rendendo vivo il paese anche nei mesi invernali.

Ci sarà modo anche per valorizzare e promuovere l’oro giallo del Cilento, l’olio extravergine d’oliva, a Castel San Lorenzo, il centro storico si vestirà di «giallo» dal 27 al 29 dicembre