Si respira aria natalizia: ecco tutti gli eventi in programma questo weekend nel Cilento, Diano e Alburni

Siamo nel pieno del periodo natalizio e in tutti i Comuni si respira la magica atmosfera natalizia tra lucine, addobbi e villaggi di Babbo Natale.

Vi elenchiamo una serie di iniziative e di eventi in programma questo weekend per assaporare un pò della fresca magia del Natale.

Ecco gli appuntamenti in programma per vivere la magia del Natale

Il primo evento che vogliamo segnalarvi si svolgerà a Postiglione dal 16 al 18 dicembre «Strettule», i percorsi del gusto Postiglionese, ci sarà spazio per la valorizzazione dell’olio evo e dei prodotti enogastronomici locali, ma non solo: enogastronomia locale, mercatini di Natale, artisti di strada, musica e tanto divertimento.

Anche a Vallo Scalo sono in programma i mercatini del gusto dal 16 al 22 dicembre presso il Convento Santa Chiara. Stand, prodotti natalizi, enogastronomia e tanta musica.

Sono in programma a Cannalonga i mercatini di Natale per i giorni 16-17 e 18 dicembre, si potrà passeggiare tra articoli natalizi, prodotti tipici, artigianato e godere del fascino dei vicoli e dei caratteristici scorci.

A Lustra sarà la volta del divertimento per i più piccoli con il Villaggio di Babbo Natale, i bambini potranno incontrare Santa Claus, questo pomeriggio 16 dicembre a partire dalle ore 16:00 a Corticelle.

Il Comune di Castellabate ha organizzato tre giorni dedicati ai bambini con animazione, giochi e divertimento assicurato.

La magia del Natale invade anche la strade di Roccadaspide per il 17 dicembre in località Tempalta. Alle 17:00 partenza della fiaccolata in località Vuccolo, per proseguire in località Fornace e con arrivo presso la piazzetta Tempalta.

Stand enogastronomici, musica, intrattenimento. Presente alla serata anche Babbo Natale con sorprese per grandi e piccini.

Si parte oggi pomeriggio, 16 dicembre, alle 17:30 a Villa Matarazzo con lo spettacolo Bubble Party e a seguire, alle 18:30 sul Corso Matarazzo con animazione e gonfiabili.

Il 17 dicembre sarà la volta dell’incontro con Babbo Natale alle ore 16:00 in Piazza Santa Lucia. Il 18 dicembre, poi, è in programma la sfilata delle mascotte e i giochi di animazione alle 17:00 sul corso Matarazzo.

Non solo divertimento per i più piccoli, ma anche solidarietà. «Aiutaci per aiutarti» è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Protezione civile Gruppo Lucano di Castellabate-Tommy 125.

Ricordiamo che, ad Agropoli al Borgo storico, è sempre aperta la Casa di Babbo Natale pronto ad accogliere i bambini che vorranno fargli visita nella sua sala del trono- per visitare il villaggio, è obbligatoria la prenotazione.

Per gli amanti del cinema, ecco la programmazione completa nelle sale del Cilento, Diano e Alburni

Cineteatro Eduardo De Filippo- Agropoli

In sala «Avatar- La via dell’acqua», spettacoli ore 17:30- 21:00

Cinema Bolivar-Marina di Camerota

Fino al 21 dicembre «Il Gatto con gli Stivali 2»

Cinema Adriano-Sala Consilina

Fino al 30 dicembre- escluso sabato 24

«Avatar-La via dell’acqua»

Mercoledì, Giovedì e Venerdì in 3D/ 20, 21 e 22 dicembre, Matinèe alle 09:30

Cineteatro La Provvidenza-Vallo della Lucania

Fino al 18 dicembre

Spettacoli ore 17:00-21:00

«Avatar-La via dell’acqua»

Anche al Cineteatro Tempio del Popolo a Policastro Bussentino, è in programma fino al 30 dicembre, Avatar la via dell’acqua alle 17:30 e alle 21:00