Dopo due anni di stop ritorna la magia del Presepe Vivente nel centro storico: Eboli in fermento

La Città di Eboli in fermento per i preparativi del Presepe Vivente nel Centro storico, iniziativa organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine e dell’Oratorio Anspi “San Francesco” della Città di Eboli, giunta alla sua IV edizione.

Dopo la pausa forzata imposta alla pandemia, il 28 e 29 dicembre prossimi torna uno degli appuntamenti maggiormente sentiti non solo dalla comunità del centro antico, ma dall’intera città. Un appuntamento all’insegna della fede ma anche della socialità e della condivisione che, negli anni, ha saputo conquistare grande interesse, facendo registrare una sempre più nutrita partecipazione.

Il programma completo

Anche in questa IV edizione, attraverso il teatro e la musica, linguaggi per loro natura capaci di aggregare, di farsi comprendere e “parlare” da tutti in maniera trasversale, la comunità del centro storico vuole lanciare un messaggio di fede, di speranza e di pace. Ma anche offrire un’occasione di condivisione e di socialità, oltre che di comunione religiosa, che nasce anche con l’obiettivo di vivere e valorizzare la parte antica della città di Eboli in cui la Parrocchia e l’Oratorio insistono e operano quotidianamente.

Anche quest’anno le vie e gli angoli più suggestivi della città “vecchia” si animeranno grazie alla rappresentazione scenica della Natività del Signore, in un’ambientazione che, dalle scenografie ai costumi, è frutto del lavoro appassionato e gratuito dei volontari della comunità e del contributo di quanti, tra associazioni, gruppi spontanei e singoli cittadini, hanno voluto sostenere l’iniziativa.

Non mancheranno la gastronomia tipica, il mercatino e la possibilità di conoscere da vicino le attività messe in campo dall’Oratorio, attraverso i laboratori.

Il commento

«Con il Presepe Vivente torniamo, finalmente, a camminare verso Betlemme insieme all’intera città e a quanti vorranno essere dei nostri»- dichiarano gli organizzatori- «Siamo convinti che la bellezza del Natale risieda nella condivisione, per questo invitiamo chiunque voglia partecipare a mettersi in contatto con noi, venendo in chiesa o in oratorio oppure contattandoci attraverso la nostra pagina Facebook (Oratorio San Francesco ANSPI, Parrocchia Santa Maria del Carmine, Eboli) o quella della web radio Parrocchiale (Web Radio Francesco)».