Tutto pronto, fermento ad Eboli: al borgo antico ritorna la magia del Presepe Vivente tra vicoli e piazzette

È tutto pronto in piazza San Francesco e lungo via Santa Margherita fino a piazza Porta Dogana e c’è attesa in Città per un appuntamento che, giunto alla quarta edizione, farà rivivere la magia del Natale. Grande lavoro da parte di tutta la comunità, con il coordinamento di padre Salvatore Mancino.

Ecco i luoghi che riproporranno le scene della nascita di Gesù

Nel cuore della città antica, tra piazza San Francesco, via Santa Margherita e piazza Porta Dogana: è qui che si svolgerà il presepe vivente. Le botteghe dei mestieri, il mercato animato, i giochi di un tempo, i pastori con i loro animali, il coro dei nostri piccoli angeli, i laboratori e il mercatino, la musica, la gastronomia e il vino buono.

Ma soprattutto i quadri teatralizzati, ambientati nei portoni dei palazzi storici, a raccontare la venuta al mondo di Gesù, in un breve ma intenso “viaggio”, reso ancora più suggestivo dall’emozione di camminare insieme verso la “nostra” Betlemme.

I dettagli, appuntamento il 28 e il 29 dicembre

Rappresentazione della Nascita di Gesù- botteghe animate- mercatini- musica- coro dei piccoli angeli- laboratori- giochi di un tempo- antichi mestieri- gastronomia tipica e buon vino. Ore 19.30 raduno in Piazza San Francesco e corteo della Natività fino a piazza Porta Dogana Ore 20.00 inizio del percorso teatralizzato. Evento plastic free.

L’evento

E’ tutto pronto, dunque, per la IV edizione del Presepe Vivente nel Centro storico: domani e dopodomani il borgo antico si trasformerà in una piccola Betlemme ed accoglierà la rappresentazione scenica della Nascita di Gesù.

Prendono parte alla manifestazione le associazioni Caffè de la Regence; Compagnia di Teatro del Bianconiglio; Eboli Cultura del Territorio; Gruppo Archeologico Ebolitano; Il Forno di Vincenzo; Lo Stare Insieme; Palcoscenico Ebolitano; Ricamo e Arte e tanti singoli cittadini.

Ecco quello che si potrà trovare lungo il percorso del Presepe Vivente 2022, in cui ogni cosa dalle scenografie ai costumi, alla musica, alla parte teatrale, al cibo è frutto del lavoro appassionato e gratuito dei volontari.

Il percorso

L’inizio della manifestazione è previsto, per entrambe le serate, alle ore 19.30 con la partenza del corteo della Natività da piazza San Francesco. Alle ore 20, poi, avrà inizio la rappresentazione per quadri, dall’Annunciazione fino all’arrivo dei Magi, con un quadro tutto dedicato a San Francesco che, per primo, diede vita alla rappresentazione della Natività.

Non mancheranno, lungo l’itinerario, il mercatino e la possibilità di conoscere da vicino le attività messe in campo dall’Oratorio, attraverso i laboratori. Questa edizione, inoltre, sarà totalmente plastic free.

L’appuntamento è, dunque, domani e dopodomani nel centro storico di Eboli per vivere insieme la bellezza del Natale.