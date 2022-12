Ad Eboli la sabbia lascia il posto al ghiaccio e Piazza della Repubblica si trasforma in pista da pattinaggio

“Quello che tra poco più di venti giorni sarà il Natale della ripresa e della famiglia, degli affetti sinceri e delle iniziative di solidarietà è accompagnato a Eboli da polemiche e malumori. Ma è noto che quando non si offrono soluzioni, i problemi se ci sono restano tali”.

Angelo, referente di una associazione culturale, non le manda a dire e lamenta da parte dell’amministrazione comunale una disorganizzazione nella presentazione del calendario degli eventi natalizi e una approssimazione anche nella divulgazione delle dati e degli appuntamenti che in più di una occasione si accavallerebbero.

Al momento in Città non si conosce quale sia il volere dell’amministrazione e, soprattutto, se un vero e proprio calendario eventi sia stato stilato.

“Qualcosa, ovviamente, è trapelata su manifestazioni e appuntamenti così come sappiamo che ci sono grandi esclusi dal calendario comunale. Come ad esempio il Gran Concerto di Capodanno del Maestro Vigorito che per quindici anni si è brillantemente svolto alla presenza di centinaia di persone. Ma non è dato sapere però tutto il resto”, aggiunge.

Il programma comunale non è stato ancora ufficializzato

“Ci chiediamo come e quando prende forma il calendario degli eventi del Natale ebolitano – ha spiegato il presidente di una associazione culturale che si è tirato fuori dall’organizzazione comunale – Tra qualche imbarazzo, eventi annunciati alla spicciolata e un calendario ufficiale che non è stato ancora presentato alla cittadinanza, non è chiaro come e quando si entra nel vivo”.

Le polemiche, come è noto, lasciano sempre lo spazio che trovano e intanto le notizie di eventi e manifestazioni si rincorrono tra note stampa personali, di associazioni e comitati di quartieri, con eventi patrocinati e senza patrocinio, locandine predisposte e stampate e rettificate.

È tutta una gran confusione. “Compresa la realizzazione di una pseudo pista di pattinaggio sul ghiaccio che starebbero realizzando in queste ore proprio nella centralissima Piazza della Repubblica location che torna spesso al centro dell’attenzione soprattutto dopo il diniego da parte del Comune allo svolgimento di altre e singolari iniziative tipo il Beach Soccer”.

In attesa di conoscere cosa offrirà questo Natale 2022 agli ebolitani, è sempre visitabile la Mostra dei Presepi artistici in piazza Cosimo Vestuti, nel cuore del centro storico ebolitano.