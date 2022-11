International Street Food, il primo grande evento ebolitano post covid

Le avverse condizioni meteo del fine settimana avevano fatto temere il peggio. Le numerose richieste avanzate agli organizzatori hanno poi restituito a questo evento il giusto riconoscimento. E l’International Street Food ha addirittura incassato l’autorizzazione comunale per restare a Eboli un giorno in più.

Piazza della Repubblica gremita di gente non si vedeva da ormai un paio di anni e l’International Street Food si conferma il primo grande evento post covid.

I migliori Street Food internazionali, la birra artigianale di micro birrifici d’Italia e dal mondo, i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale e un connubio di profumi, sapori e colori che hanno fatto bene agli occhi e al palato.

L’evento aveva innescato diverse polemiche in Città

“Molti ebolitani avevano accolto la notizia dello Street Food in piazza con vena polemica e addirittura screditando la manifestazione – spiega Mimmo, commerciante del centro – Eppure nonostante il cattivo tempo e il freddo pungente di questi giorni credo sia in assoluto la prima vera manifestazione che la nostra Città offre agli ebolitani dopo l’emergenza covid”.

Tanti avventori, tanti curiosi, adulti e ragazzi, famiglie intere e comitive. Per un fine settimana piazza della Repubblica è tornata ad essere il cuore pulsante del paese. Così come avveniva con le manifestazioni degli anni precedenti, quando i numeri di presenza erano davvero importanti.

Questa dello Street Food International è stata una organizzazione impeccabile frutto di grande collaborazione tra gli standisti e con un rodaggio da fare invidia ad eventi che stentano a decollare.

“All’inizio ero molto scettico – ha detto Roberto, un commerciante della zona – L’economia del paese ovviamente non si muove con questo tipo di manifestazione che è tutta già ben strutturata, ma rivedere gente in piazza ci ha ridato il senso di comunità e ci auguriamo si possa tornare a fare rete anche tra noi commercianti soprattutto in vista del Natale”.

In Città c’è attesa di conoscere il cartellone degli eventi natalizi offerto dal Comune in collaborazione con le associazioni locali

“Il cartellone degli eventi del Natale precedente è stato molto deludente – ha esordito Anna, negoziante del Viale -. L’amministrazione si era giustificata dicendo che in poco tempo rispetto all’insediamento era difficile organizzare qualcosa di diverso. Adesso dopo un anno aspettiamo con interesse. Eboli ha tutte le caratteristiche per tornare ad essere punto nevralgico della Provincia di Salerno, come è stato negli anni scorsi con importanti manifestazioni e grande interesse di pubblico e partecipanti”.