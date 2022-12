Per la Gelbison test amichevole con la Salernitana

Dopo un lungo Mondiale e la pausa natalizia, è tempo di prepararsi al meglio all’avvicinarsi della ripresa del campionato. Venerdi 30 Dicembre, alle ore 12.30, al centro di allenamento granata, il “Mary Rosy”, è in programma un amichevole tra Salernitana e Gelbison, a porte chiuse.

Gelbison – Salernitana: la gara

La partita si sarebbe dovuta disputare allo stadio “Guariglia” di Agropoli ma, dopo un sopralluogo dello staff granata sul manto erboso dell’impianto, si è deciso di rimandare il ritorno della Salernitana nel Cilento.

L’amichevole tra le società, che si stanno avviando verso un dialogo sinergico anche in prospettiva futura, sarà l’ultimo banco di prova prima della ritorno in campo ufficiale. I granata ripartiranno allo stadio “Arechi” contro il Milan il 4 Gennaio, mentre la Gelbison sarà di scena il 7 Gennaio contro l’Avellino, nel derby campano di Serie C.