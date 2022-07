M5S: “Sanità, in Campania posti letto insufficienti e strutture al collasso”

“Il sistema sanitario regionale in Campania è al tracollo e il grido d’allarme lanciato in queste ore dai sindacati non può essere ignorato. I medici ospedalieri e il personale sanitario, con il periodo estivo e l’emergenza Covid, sono costretti a lavorare in alcuni casi in condizioni disumane. Il taglio dei posti letto inoltre ha generato un sovraffollamento soprattutto nei pronto soccorso e nell’area dell’emergenza.”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

“Le ataviche carenze strutturali e la mancanza di programmazione stanno producendo effetti drammatici. Oltre agli ospedali di comunità, De Luca dovrebbe preoccuparsi di intervenire nella riqualificazione strutturale degli ospedali esistenti”.

“È necessario un diverso modello socio sanitario rispetto a quello messo in campo dalla Regione Campania in questi anni. Questa amministrazione regionale avrebbe dovuto “imparare” molto dall’emergenza pandemica, eppure i risultati continuano ad essere del tutto insoddisfacenti”, conclude Ciampi.