De Luca incalza: continuate a indossare le mascherine

“Sulle aperture la linea della Regione è quella di sempre: vogliamo riaprire tutte le attività, da quelle economiche a quelle culturali, ma vogliamo aprire per sempre e non solo per finta. Per questo ci vuole attenzione, e continuare ad indossare le mascherine, anche perché da dieci giorni si registra un aumento degli ingressi nelle terapie intensive”.

De Luca insiste: serve la mascherina

Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita all’azienda Tme di Portico di Caserta. Il presidente della Regione continua sulla linea della prudenza e a sottolineare la necessità di indossare la mascherina.

Alle parole, però, il presidente non potrà far seguire i fatti: con la fine dello stato di emergenza covid, infatti, anche i suoi poteri di emanare ordinanze restrittive saranno limitati.

“Poi possiamo pure far finta di non vedere i problemi – ha concluso De Luca – ma la mascherina non mi sembra un così grosso sacrificio”.