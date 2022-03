Lavori su SS18: disagi a Sapri

SAPRI. Chiude al traffico per lavori la SS18, tra Sapri e Maratea. A partire da oggi (17 marzo) e fino al prossimo 31 marzo, disposta la chiusura al transito tra le 8.30 e le 18.30. Il provvedimento dell’Anas è valido tutti i giorni.

Lavori su SS18: la mappa dei disagi

Tra le 13:30 e le 14:30 e tra le 18:30 e le 8:30 del giorno successivo, sarà garantito il transito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Totale chiusura, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi dei frontisti negli altri orari.

Gli interventi in programma

Il provvedimento è necessario per eseguire delle attività di scavo degli imbocchi delle gallerie presenti tra il km 221+220 e il km 223+100.

I percorsi alternativi

Per i veicoli che percorrono la S.S. 18 (dalla Calabria in direzione Sapri): deviazione obbligatoria allo svincolo di Castrocucco di Maratea, prosecuzione sulla S.S. 585 sino all’intersezione con la S.P. “ex S.S. 104”, prosecuzione lungo la S.P. “ex S.S. 104” fino a Sapri in corrispondenza dell’innesto con la S.S. 18 e viceversa.

In alternativa, per i soli veicoli di massa inferiore a 3,5 Ton che percorrono la S.S. 18 (da Castrocucco di Maratea in direzione Sapri): uscita obbligatoria al Km 223+550 della S.S. 18 (località Ondavo), prosecuzione sulla S.P. 3 sino all’innesto con la S.S. 585 al Km 15+000, prosecuzione sulla S.S. 585 in direzione nord fino all’innesto con la S.P. “ex S.S. 104” e prosecuzione lungo la S..P “ex S.S. 104” fino a Sapri in corrispondenza dell’innesto con la S.S. 18 e viceversa.