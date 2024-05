Sicurezza nella Piana del Sele: ancora un colpo a Battipaglia

Non c’è tregua nella Piana del Sele ostaggio di delinquenti che continuano a mettere a segno colpi. Questa volta i ladri sono entrati in azione in località Spineta.

I fatti

Approfittando che i proprietari fossero fuori casa, i ladri hanno agito indisturbati portando via oro e gioielli e soldi. La villetta è stata passata al setaccio e ogni angolo di casa è stato visitato dai delinquenti. Rovistati cassetti e dispense e ogni stanza è stata rovistata. I fatti si sarebbero svolti già da qualche giorno ma la notizia che si è diffusa solo nelle ultime ore, ha indignato residenti e associazioni.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine indagano senza lasciare nessuna pista sospesa e stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.